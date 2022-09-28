Doktora öğrencileri çalışmalarıyla TÜBİTAK’tan tam destek aldı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı’nda doktora öğrencisi olan Emrah Dikici ve Burcu Önal Acet, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) “2250 Lisansüstü Bursları Performans Programı”ndan 100 puan alarak tam desteğe layık görüldü.

Doktora çalışmalarına ASÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Odabaşı danışmanlığında devam eden öğrenciler, “COST Uluslararası İkili İşbirliği Projeleri” çerçevesinde desteklenen “Peptid Biyopolimerik Nanomalzemeler: Sentezi, İşlevselleştirilmesi, Karakterizasyonu ve Kanser Hücrelerine Girebilen Sistemler Olarak Değerlendirilmesi’’ başlıklı projede de bursiyer olarak görev alıyorlar. Aynı zamanda ilgili projenin doktora bursiyerlerinden olan Burcu Önal Acet ve Tuba Gök, doktora çalışmalarının bir bölümünü gerçekleştirmek üzere, Belarus Ulusal Bilimler Akademisi Biyofizik Laboratuvarlarında çalışmalar yapıyor.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, doktora öğrencilerini ve danışmanlarını tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.