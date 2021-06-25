Doktor adayları coşkuyla mezun oldu

fukara ve öksüzün hakkını koruyun. Kimsesizlere kimse olun. Mesleğinizi yaparken Allah’tan başka kimseden de hiçbir şükran beklemeyin” ifadelerine yer verdi.

SAÜ’de eğitim gördükten sonra uygulamalı şekilde hastalara bakmaya devam ederek pandemi servislerinde çalışan ve korona virüs aşısı olan 108 tıp fakültesi öğrencisi pandemi sonrasında ilk kez yüz yüze törenle mezun oldu. Üniversitenin stadyumunda gerçekleşen mezuniyet törenine; Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Prof. Dr. Temel Gürdal, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler ve yakınları katıldı. Canlı müzik dinletisiyle başlayan tören İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile devam etti. Açılış konuşmasının ardından bölümünü birincilikle bitiren ve doktor ünvanı kazanan Sümeyye Karapınar, başarı öyküsünden söz ederek törende bulunanlara duygusal anlar yaşattı.

Bizler bugün hekim olmanın mutluluğu, heyecanı ve gururu içerisindeyiz

Sakarya Üniversitesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı Tıp Fakültesi bölüm birincisi Dr. Sümeyye Karapınar, “6 yıllık serüvenimizin sonuna geldik. Bizler bugün hekim olmanın mutluluğu, heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Bu zorlu serüvende, bize iyi hekim olmak yönünde büyük emeği geçen, ufkumuzu genişleten, bize örnek olan, kapılarını bize hep açık tutan, bildikleri ve yetenekleri karşısında hayretler içerisinde kaldığımız, sorularımız ile meraklarımızı hep sabırla karşılayan çok değerli hocalarıma şahsım ve bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kimsesizlere kimse olun

Tıp Fakültesinden mezun olan öğrencilere öğütlerde bulunan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, “Üniversite yönetiminden bize mezuniyet töreni yapmalarını rica ettik. Pandemi dönemi olduğunu söylediler, bizde dedik ki; bizim 6’ncı sınıflarımız bir yıldır hastanın başındaydı zaten, korona varken çalışıyorlardı ve biz bu mezuniyet törenini istiyoruz. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Savaşan olmak üzere bize bugün bu mezuniyet törenini yapmak için ellerini taşın altına koydular. Üniversite yönetimine teşekkür ediyorum, bugün ki bu töreni organize ettikleri için. Değerli meslektaşlarım, artık hekimsiniz. Önünüzde uzun bir yol ve bu yolda sizden görev bekleyen insanlar var. Mesleğinizi yaparken ne olur kimsesiz, fakir-fukara ve öksüzün hakkını koruyun. Kimsesizlere kimse olun. Mesleğinizi yaparken Allah’tan başka kimseden de hiçbir şükran beklemeyin. Mesleğinizi yaparken hep şüpheci olun, bir hasta ile karşılaştığınızda hep acaba sorusunu sorun” diye konuştu.

Sağlık ordusuna katılacak hekimlerimize inancımız tam

Öğrencilerin aşı olmalarından ve yüz yüze eğitim görmelerinden dolayı töreni gerçekleştirdiklerini belirten SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, “Bu sene sevinçliyiz fakat sevincimiz biraz buruk. Bunun temel nedeni de mezuniyet törenini maalesef tüm mezunlarımıza şuan için yayamadık. Fakat tıp fakültesi öğrencilerimizin özellikle son sınıf öğrencilerimizin yüz yüze eğitim görmesi bu dönem için ve bunun yanında hepsinin aşı süreçlerinin tamamlanmasından dolayı bu şekilde mezuniyet töreninin yapılması üniversitemiz açısından herhangi bir endişe oluşturmadığı için törenimizi yapmaya karar verdik. Umuyoruz ki aşı uygulaması 18 yaşa kadar indirildiği içinde diğer mezunlarımızın da törenlerini en kısa sürede yine yüz yüze yapma şansına sahip olabiliriz. Aldıkları eğitimin bir sonucu olarak bugün sağlık ordusuna katılacak olan 108 genç hekimimiz topluma en iyi şekilde hizmet edecektir, buna inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Kahraman sağlık ordusuna bir bölük daha gönderiyoruz

Törende konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bir eğitim günlüğünün sonu, hayata başlamanın başı bugünün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizim kahramanlarımız tekti. Biz güvenlik kuvvetlerimize, askerlerimize kahraman derdik. Ama bu orduya bir ordu daha katıldı. O ordu da; kahraman doktorlarımız, kahraman sağlık çalışanlarımız. Hepinizi tebrik ediyorum, bugün bu sağlık kahraman ordusuna bir bölük daha gönderiyoruz. Bölüğümüz hayırlı olsun, inşallah. Hayırlı hizmetler diliyorum” şeklinde konuştu.

Ülkenin göz aydınlığı

Mezun olan öğrencilere hitap eden Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, “Bu evlatlarınız doğduğunda, sizin kucağınıza geldiğinde bir göz nuru bir göz aydınlığı dilendi. Hepinizin gözü ışıl ışıldı. Gerçekten göz aydınlığıydı sizler için. Bugün hepsi bir doktor olarak artık Sakarya’nın ve bu ülkenin göz aydınlığı, ne mutlu bizlere” ifadelerini kullandı.