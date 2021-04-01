‘Doğa’m Evimde’ uygulamasına CIO Ödülü

Kurumlarının teknoloji ve dijitalleşme ile daha çevik bir organizasyona dönüşümüne önderlik eden CIO’ların ödüllendirildiği organizasyonda, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nin online eğitimdeki önderliği ve başarısı tescillendi. Kolej ‘Doğa’m Evimde’ uygulamasıyla CIO Ödülleri’ne layık görüldü.

Teknoloji gelişmeleri ve dijital dönüşümün önemini eğitim alanında bütün ülkeye örnek olacak uygulamalarla gösteren Doğa Koleji, CIO Ödülleri’nde de zirvede yer aldı. CIO Update dergisince 10 yıldır düzenlenen organizasyonda, ‘Doğa’m Evimde’ uygulaması, kazananlar içindeki tek eğitim kurumu oldu.

CIO Ödülleri, bilişim teknolojilerini en yenilikçi şekilde kullanarak kurumlarına daha fazla katkı sağlayan, rekabet gücünü artıran, iş akışlarını optimize etmeyi başaran, büyümeyi gerçekleştiren ve/veya hedef kitlesi ile ilişkileri artırabilen IT yöneticilerini (Chief Information Officer) ödüllendiriyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, bu yılki CIO Ödülleri’nde ‘Doğa’m Evimde’ uygulaması ve bu uygulamayı destekleyen e-doğa, m-doğa gibi içerikler ile kurumunu zirveye taşıdı. Seçkin ve saygın jüri önünde 146 başvuru arasından 88 proje ön elemeyi geçti ve kurumun kimliği ödülle tescillendi.

“Pandemide teknoloji barışını bu bilinç getirdi”

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, bilgi teknolojilerine verilen önemin ve değerinin pandemi sürecinde daha doğru anlaşıldığını vurguladı. Özeren şunları söyledi:

“Aşı ve tedaviye dönük çalışmaların sağlık sektöründeki önderliği hepimiz için hayatidir. Bu süreçte online içerik ve uygulamalar, eğitimde de bilim vizyonunun değerini ortaya koymuştur. Teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm, eğitimde de vazgeçilmez unsurlara dönüşmüştür. Bilişim ve Eğitim Teknolojileri direktörlüğümüz, büyük bir dönüşümü, bütün ülkeye örnek olacak biçimde gerçekleştirmiştir. CIO Ödülü, bu başarının karnesi değil onur ve gururdur. Bizim karnemiz, çocuklarımızın eğitimi ve oradan bize gelen veli memnuniyetidir. Anne-babaların memnuniyeti, daha şimdiden kayıtlarımıza yansımış durumdadır. İTÜ’nün 248 yıllık bilim geleneğini bu vesile ile de yaşamak, çabalarımızın karşılığını görmek, yönetimimizi de memnun etmiştir. Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörümüz ve ekibini, emek ve destek veren tüm yöneticilerimizi bir kez daha kutlarım.”

Çift yönlü uzaktan eğitim

Pandemi sürecinde online çalışma, hemen her sektörde uygulanan dönüşümlerden oldu.

Doğa’m Evimde uygulaması, hizmet alan kadar hizmet vereni de kapsayan içeriğiyle ödüllendirildi. Öğrenci evinden eğitim aldı. Öğretmen evinden ders verebildi. Veliler etüt ve ödevleri takip edebildi. Öğretmenler, detaylı çalışma ve deneme sınavı raporlarını inceleyebiliyor, bildirim gönderebiliyor. Öğrenciler, ödev ve etüt bildirimlerini alıyor, raporlarını inceliyor. Online ya da hibrit, müfredatı zenginleştiren unsurlar ile eğitim kesintisiz sürebiliyor.

Yeni nesil eğitimin ödüllendirilen unsurları

e-Doğa içinde, müfredatla ilişkilendirilmiş 42 bini videolu olmak üzere 63 bin çözümlü soru, 6 binin üzerinde hazır sınav bulunmaktadır. Sistem sınırsız sayıda soru üretilebilecek şekilde tasarlanmıştır. İçinde yer alan Portfolyo modülü ile öğrencilerin Doğa Koleji’ndeki eğitim hayatı boyunca, akademik ve sosyal başarıları kayıt altına alınmaktadır. Duvar ve grup yapısı sayesinde öğrencilerin iş birliğine dayalı öğrenmesini desteklenmektedir. Etkinlik, oylama, sosyal öğrenme modülü, eğitsel paylaşım ve iş birliğini destekleyerek bilgiyi kalıcı hale getirir. Akademik ve etkinlik takvimi sayesinde tüm kullanıcılar sınav, sosyal etkinlik, ödev ve etüt gibi aktivitelerden haberdar olmaktadır. Sadece bu eğitim/öğretim yılının ilk beş ayında karşımıza çıkan örnekler, bu başarının eseridir: Öğrencilerin 1 milyar 106 milyon, öğretmenlerin canlı dersler hariç, 330.5 milyon dakika geçirdiği e-Doğa sisteminde, 20 LGS deneme, 20 YKS deneme, 66 DAGİS ile toplam 106 online sınav gerçekleşti.

7 milyon 51 bin test ile toplamda 72 milyonun üzerinde soru çözüldü.