Doğa ve fen okulunda sona doğru

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Millî Eğitim Müdürlüğünce projelendirilen ‘Ormankadı Doğa ve Fen Okulu’nun yapımı sürüyor.

Kaymakam Ahmet Altıntaş’ın onayının ardından Belediye Başkanlığı ile Millî Eğitim Müdürlüğü arasında haziran ayında imzalanan iş birliği protokolü ile yapım çalışmaları başlayan ‘Orman Okulu Ekolojik Hayat Merkezi-Doğa ve Fen Okulu’ hızla yükseliyor. Orman İşletme Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ile hayırseverlerin büyük desteği ile Ormankadı Ortaokulu’na ait arazide yürütülen Doğa ve Fen Okulu Projesi, anaokulu ve ilkokul seviyesindeki öğrencilere hizmet verecek. İlk etapta 30 öğretmen ve sınıfın eğitim almasının plânlandığı projede, açık hava dersliklerinden tasarım ve beceri atölyelerine kadar birçok uygulama alanı öğrencilerin eğitimine sunulacak. Okulda dört açık hava dersliği, beş açık hava tasarım beceri atölyesi, tarım uygulama alanı, kıl çadır dersliği, tavuk kümesleri, evcil hayvan barınakları, kompost ve geri dönüşüm alanı ile denge parkuru bulunacak.