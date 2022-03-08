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Doğa Kolejinde yeni eğitim hedefleri belirlendi, 150 kampüste 150 bin öğrenci

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile güçlenen yapısıyla 20. yılını kutlayan Doğa Koleji, 20 yıllık hedeflerini de şimdiden belirledi. Kolejin hedefleri arasında sadece ulusal değil küresel bir eğitim ekolü olmanın yanı sıra 20. yılda 150 kampüs ve 150 bin öğrenciye ulaşmak ve BİLGİ katkılarıyla kolej öğrencilerinin daha donanımlı ve etkin bir dünya vatandaşı olarak mezun olmalarını sağlamak var.

Eğitim 08.03.2022, 13:36
Doğa Kolejinde yeni eğitim hedefleri belirlendi, 150 kampüste 150 bin öğrenci

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile güçlenen yapısıyla 20. yılını kutlayan Doğa Koleji, 20 yıllık hedeflerini de şimdiden belirledi. Kolejin hedefleri arasında sadece ulusal değil küresel bir eğitim ekolü olmanın yanı sıra 20. yılda 150 kampüs ve 150 bin öğrenciye ulaşmak ve BİLGİ katkılarıyla kolej öğrencilerinin daha donanımlı ve etkin bir dünya vatandaşı olarak mezun olmalarını sağlamak var.

Doğa Kolejini bünyesine katan Can Holding, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsünde Doğa Koleji ailesiyle buluştu. Toplantıya, Can Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Baycan, Doğa Koleji CEO’su Dr. İsmail Kızılbay, lisanslı okul kurucuları, Doğa Koleji ve İstanbul Bilgi Üniversitesi yöneticileri katıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Doğa Kolejini bir araya getiren ilk toplantının konusu, 102 kampüsü ve 51 bin öğrencisi ile eğitim yolculuğuna devam eden Doğa Kolejinin gelecek dönemdeki eğitim hedefleri oldu. Yeni yönetim ve lisanslı okul kurucuları 20. yılın ve geleceğin eğitim yatırımlarıyla akademik hedeflerini değerlendirerek fikir alışverişinde bulundu.

Uluslararası bir eğitim ekosistemi kurulacak

Toplantının gündeminde yer alan Doğa 20. yıl hedefleri yönetim tarafından şu ifadelerle açıklandı:

"Türkiye’nin marka bilinirliği en yüksek k12 eğitim kurumu olan “Mutlu Çocuk Öğrenir” felsefesiyle hareket eden Doğa Koleji, 20. yılında Bilgi Üniversitesi iş birliği ile mevcut kampüslerini güçlendirecek, yeni kampüslere kavuşacak ve uluslararası akreditasyonlu yeni eğitim modelleriyle öğrencileri tanıştıracak. Teknolojiden uluslararası iş birliklerine kadar ses getirecek eğitim yatırımları ise devam edecek.

Öğrenme heyecanı ve merakı ömür boyu süren, sorgulayabilen ve araştırabilen öğrenciler yetiştiren Doğa Kolejinde yeni eğitim döneminde güçlü bir kurumsal altyapı ile okul öncesinden doktora eğitimine uzanan uluslararası ve yenilikçi bir eğitim modeli hayata geçirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor".

Arizona State Üniversitesinin (ASU) k12 eğitim modeli, Doğa Koleji ile kurulacak yeni yapılanmanın rehberi olurken Doğa Koleji, akademik kadrosu ve öğrencileri ile Türkiye’nin tek uluslararası kurumsal akreditasyonuna sahip üniversitesi olan BİLGİ’nin yüksek nitelikli akademik sisteminin bir parçası olacak. Öğrenciler, Arizona State Üniversitesi ile yapılacak iş birliği kapsamında uluslararası akreditasyona sahip öğrenci değişimli yepyeni bir k12 eğitim modeli ile tanışacak.

Eğitim yolculuğuna güçlenerek devam edecek

Dr. İsmail Kızılbay ise yaptığı konuşmada, “Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliği ile finansal altyapısını ve akademik kadrosunu güçlendirerek uluslararası ve yenilikçi bir eğitim modeli ile eğitim yolculuğuna devam edecek. Bu iş birliğinin, eğitim sektörünün lideri olan Doğa Kolejinin ulusal arenada çok daha etkili bir kurum olmasını sağlayacağına inanıyoruz. Öncelikle bu yeni yapılanmanın hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dr. Kızılbay, kolejin öğrencilerine sunduğu ayrıcalıklı eğitimin İstanbul Bilgi Üniversitesinin katkıları ile okul öncesinden doktora eğitimine daha inovatif ve güçlü bir yapıya kavuşacağını da belirtti. Okul öncesinden itibaren bünyelerinde yetişen öğrencilerin, edindikleri sağlam temel sayesinde başarıyı ömür boyu yaşadıklarına değinen Dr. Kızılbay, “Yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli ile girişimciliği, proje modellemeyi, bilimsel düşünceyi, yabancı dili, kültürü, sanatı ve sporu merkez alan eğitim sisteminde öğrenciler, teknolojik altyapısı güçlü, araştırmacı, yenilikçi, üreten bireyler olarak yetişirken ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılara imza atıyor” şeklinde konuştu. Dr. Kızılbay, 20 yılın hedefleri ile ilgili de, “Uluslararası vizyona sahip, yerel değerlere bağlı, evrensel değerlere açık, gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayan, teknoloji üreten, ülkemize, Cumhuriyetimize ve insanlığa değer katan, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen nesiller yetiştirerek sadece ulusal değil küresel bir eğitim ekolü olmaktır” şeklinde konuştu.

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