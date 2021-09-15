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Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi

Üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinin doçent olması için gereken şartlar arasına 900 TL'lik başvuru ücreti getirildi.

Eğitim 15.09.2021, 16:22 15.09.2021, 16:25
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi

Üniversiteler Arası Kuruldan doçent olmak isteyen akademisyenlere kötü haber geldi.

20 Eylül – 30 Eylül 2021 döneminde yapılacak Eylül dönemi doçentlik başvuruların tamamlanması için Üniversiteler Arası Kurul tarafından başvuru ücreti ödeme şartı getirildi.

Başvuru ücreti 900 TL olarak belirlendi.

Başvuru kılavuzunda, adaylara verilen yönergede “Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak başvuru ücretini yatırınız. Başvuru Ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

BAŞVURUYU GERİ ÇEKENE ÜCRET İADESİ YOK

Başvuru kılavuzunda” Başvuru Ücreti Ödeme işlemleri 20 Eylül 2021 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında, 30 Eylül 2021 mesai saati bitimine (17.30) kadar kredi kartı/banka kartı ile https://dbs.yok.gov.tr/ adresinden başvuru tamamlama ekranından yapılacaktır. Banka şubelerinden ve ATM'den ücret ödemesi yapılmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca başvurusunu geri çeken adayların ödedikleri ücretlerin iade edilmeyeceği belirtildi.

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