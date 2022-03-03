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Doç. Dr. Şengül: “Öğrenciler baraj kaygısı olmadan sınava girmiş olacak”

Bitlis Eren Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mehmet Bakır Şengül, YÖK’ün yeni sınav sisteminde TYT puan türünde 150, AYT puan türünde ise 180 puan alma şartını kaldırdığını belirterek, “Bu öncellikle öğrencilerde baraj kaynaklı endişeleri ve barajın yol açmış olduğu motivasyon bozukluğunu ortadan kaldırmış olacak” dedi.

Eğitim 03.03.2022, 10:31
Doç. Dr. Şengül: “Öğrenciler baraj kaygısı olmadan sınava girmiş olacak”

Bitlis Eren Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mehmet Bakır Şengül, YÖK’ün yeni sınav sisteminde TYT puan türünde 150, AYT puan türünde ise 180 puan alma şartını kaldırdığını belirterek, “Bu öncellikle öğrencilerde baraj kaynaklı endişeleri ve barajın yol açmış olduğu motivasyon bozukluğunu ortadan kaldırmış olacak” dedi.

Her yıl milyonlarca öğrencinin üniversiteye giriş için katılım sağladığı YKS sınavında geçerli olan baraj Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kaldırıldı. YÖK bu yıl sınava aylar kala barajın kaldırıldığını ve sınav süresinin arttırıldığını açıkladı. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bitlis Eren Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mehmet Bakır Şengül, YÖK’ün yeni sınav sisteminde TYT puan türünde 150, AYT puan türünde ise 180 puan alma şartının kaldırdığını, bu puanların yerine özellikle TYT’de 0.5 net barajını getirildiğini söyledi. TYT’ye giren öğrencilerin Türkçe ya da matematikten puan alabilmeleri için en az 0.5 gibi bir net yapmaları gerektiğini ifade eden Şengül, “Ortalama 1 net yapabilmeleri gerekiyor ki tercih yapabilsinler. Yani büyük bir barajı ortadan kaldırıp öğrencilerimizin daha fazla üniversitelere yerleşebilmelerinin önünü açmış oldu. Bu öncellikle öğrencilerde baraj kaynaklı endişeleri ve barajın yol açmış olduğu motivasyon bozukluğunu ortadan kaldırmış olacak. Öğrenciler baraj kaygısı olmadan sınava girmiş olacak. Temel belirleyen öğrencilerimizin sınavda göstermiş oldukları başarı sıralaması olmuş olacak. Bu başarı sıralamasında öğrenciler birbirleriyle yarışmış olacak” dedi.

“Sınav süresine 30 dakikalık ilave yapıldı”

Barajın kaldırılmasının yanında sınav süresinde de yenilik yapıldığını vurgulayan Bakır Şengül, “TYT sınavında öğrencilerin yaşamış olduğu büyük problemlerden biri de zamandı. Yeni soru tiplerinde özellikle Türkçe sorularında sorular çok uzun ve öğrenciler yetiştirmekte zorluk yaşıyordu. Zaman kayıplarının çok olduğuna dair endişeleri vardı. YÖK bunu aşmak için de 30 dakikalık ilave yaptı. Öğrencilerin bu anlamda çok memnun olacağını düşünüyorum. Bu memnuniyetin de inşallah hem kaliteye hem de öğrencilerin motivasyonuna çok ciddi katkı yapacağını düşünüyorum. Bu barajın kalkmasının inşallah faydalı olacağını düşünüyorum. Pandemi şartlarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başarı çıtası biraz aşağıya inmiş oldu. Öğrencilerin birbirleriyle olan yarışları ile bu çıtanın kalkacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Üniversiteler kendi belirleyecekleri bir puanı getirebilirler”

Üniversitelerin puan sıralamalarını kendileri belirleyeceklerini ifade eden Doç. Dr. Mehmet Bakır Şengül, “Barajın kalkması demek, akademik başarısı üst düzeyde olan öğrencilerimiz için belki de daha kalitenin artması yönünde bir durumu açığa çıkarabilecek. Barajın kalkması neticesinde baraj problemi, motivasyon sorununu yaşayan öğrenciler de üst düzeydeki öğrenci grubuna dahil olabilecek. Çünkü başarı sırası tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık, mühendislik, mimarlık fakülteleri ve aynı zamanda öğretmenlik fakültelerinde kalkmadı” diye konuştu.

Temel amacın bir insanın hayatına dokunmak olduğunu söyleyen Şengül, “Bir öğrencinin sağlayacağı başarı ile kazanacağı ciddi bölümler de var. Bu bölümlerin dolması ile bir öğrencinin bile hayatına dokunulmuş olursa eğer bu da çok ciddi bir katkı olacaktır. İnşallah güzel sonuçlar doğuracak diye temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

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