Doç. Dr. Mustafa Aydın’a büyük onur!

Bir dizi ziyarette bulunmak için Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’e giden İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’a Özbekistan Taşkent Devlet Transport Üniversitesi tarafından Avrasya Coğrafyasında eğitimin gelişmesine yaptığı katkılar nedeniyle fahri doktora unvanına layık görüldü. Taşkent Devlet Transport Üniversitesinin 90 yıllık tarihinde ilk kez Doç. Dr. Aydın fahri doktora unvanı almış oldu.

Ziyaret sırasında Doç. Dr. Aydın, Özbekistan Büyükelçimiz Olgan Bekar’ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Büyükelçi ile yapılan görüşmenin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Doç. Dr. Aydın, Özbekistan-Türkiye ilişkilerini ve 360 derecelik bir bakış açısı ile fırsatları değerlendirdiklerini belirtti.

Doç. Dr. Mustafa Aydın ziyareti sırasında Özbekistan’ın en prestijli üniversitelerinden olan Devlet Transport, Devlet Economics, Kimya Teknoloji Enstitüsü ve Enerji Kurulu Başkanlığı ile geniş kapsamlı işbirlikleri protokolü imzaladı. Doç. Dr. Aydın üniversitelerle yapılan işbirliği protokolleri öğrenci değişim programları, yurtdışı yaz eğitim programları, kısa dönem fakülte değişimleri, bütçe ve diğer izin işlemleri, uzun süreli ziyaretler, araştırma projelerinde iş birliği, yayınlar, ortak seminer ve konferansların düzenlenmesi gibi konuları kapsadığını ifade etti.

Özbekistan ziyaretinde İAÜ’den mezun olan ve memleketlerine dönerek burada işyeri açıp çalışan eski öğrencileriyle de bir araya gelme fırsatı bulan Doç. Dr. Aydın, ayrıca İAÜ Taşkent Ofisini de açtı.