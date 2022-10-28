Dizi oyuncusundan girişimcisine, çiftçi olmak için eğitim alıyorlar

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) 8. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu başladı. 10 günlük kursa ekonomistten dizi oyuncusuna kadar 80 kişi katılırken, kursiyerlerin çoğunluğunu da kadınlar oluşturdu.

İlçeye bağlı Börezli Mahallesi’nde bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi, yurdun değişik yerlerinden 80 kursiyeri buluşturdu. Salonlarda teorik dersler alan kursiyerler, daha sonra da sahada uygulama yapıyorlar. Dün yapılan çalışmada, gübreleme ve sürüm konusunda uygulama yapılırken, sürümün ardından yüzlerce ekinezya fidesi kursiyerler tarafından toprakla buluşturuldu. Balıkesir’in Erdek ilçesinden gelen ekonomist Beyza Aydın, “Kapıdağ Yarımadası’ndan geliyorum. BAÇEM’de güzel bir eğitim olduğunu öğrendik, biz de katılmak istedik. Küçük bir şirket kurdum. Genç bir girişimciyim. Yöresel lezzetler üzerine bir şirketim var. Tıbbı ve aromatik bitkiler yetiştirmek istedim. BAÇEM’de yapılan güzel etkinliğe davet edildim. Şimdi, ekinezya ve biberiye yetiştiriciliği yapıyorum. Devamında adaçayı ve lavanta çayı üretmeye devam edeceğiz. Gençlerin bu şekilde üretime katkı sağlaması gerçekten bizi çok etkiledi” dedi.

Bursa’dan gelen Gizem Sert de, “Eğitime Bursa’dan katılıyorum. Bursa Mustafakemalpaşa’da çiftçilik yapıyorum. Organik sertifikalı tıbbi aromatik bitki üretiyorum. Bu eğitime bir yetiştirici olarak katılmak çok keyifli. Burada bilgilerimizi tazeleyip bilgilerimizi güncelleyip kendi arazimde neler yapabileceğime bakarak buradan ayrılmak istiyorum. Çok keyifli bir ortamdayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Dizi oyuncusu Güzide Arslan ise, “BAÇEM’in düzenlediği 8. Tıbbi Aromatik Bitkiler Kursuna katıldım. Daha önce böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Bir sürü tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriliyor. İçeriye girip hepsini görebiliyorsunuz. Çiçeklere bakabiliyorsunuz. Arılar, kelebekler uçuşuyor. 80 tane kursiyeriz. Hepsinin keyfi yerinde. Toprakla ilgili daha önce duymadığımız şeyleri duyuyoruz. Çok iyi bir eğitim kadrosu var. Bu kursa herkes başvursun. Toprakla ilgilenen, bir şey yetiştirmeyi düşünen herkes buraya gelip eğitim alsın diyorum” diye konuştu.

Eğitmen Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Binbir de, “Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinde 8. kursumuza başladık. 80 tane kursiyerimiz var. Kendilerini, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin BAÇEM Çiftçi Eğitim Merkezinde ağırlıyoruz. Eğitimlerini veriyoruz. Biz onlara önce teorik eğitim, daha sonra da pratik saha eğitimlerini tamamlıyoruz. Bu sene 8. kursumuza yaklaşık 400 kişi kadar bir başvuru gerçekleşti. Biz yaptığımız değerlendirmeler sonunda 80 kişiye eğitim veriyoruz. Şu an 400 kişiden biz 80 tanesini kursa aldık. Kursa katılanların da yaklaşık yüzde 65, yüzde 70’i bayanlardan oluşmaktadır. Tıbbi aromatik bitkilere bayanlar daha çok ilgi gösteriyorlar. Devlet tarafından verilen desteklerde de bayanlar ön planda. Değerlendirmelerde biz bunu göz önüne alıyoruz” dedi.