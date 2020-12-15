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Diyarbakırlı iş adamından örnek davranış: Eğitim gördüğü okulu yeniden inşa edecek

Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Cansız, doğduğu mahalleye yapacağı 16 derslikli ortaokulun protokolünü Vali Münir Karaloğlu ile imzaladı.

Eğitim 15.12.2020, 14:15
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Diyarbakırlı iş adamından örnek davranış: Eğitim gördüğü okulu yeniden inşa edecek

Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Cansız, doğduğu mahalleye yapacağı 16 derslikli ortaokulun protokolünü Vali Münir Karaloğlu ile imzaladı.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesinde dünyaya gelen ve şuan kentte kozmetik alanında faaliyetler yürüten iş adamı Mehmet Cansız, geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşüme giren alanda Vali Münir Karaloğlu ile görüşerek, doğup büyüdüğü mahalleye 16 derslik ortaokulu yapma sözü verdi. Vali Karaloğlu, Diyarbakır Valiliğinde bir araya geldiği iş adamı Cansız ile 16 derslikli okulun yapımı için protokol imzaladı.

Törende konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, hayırsever iş adamı Cansız’ın Kaynartepe Mahallesinde doğduğunu ve yetiştiği mahallede 2021 yılı içerisinde 16 derslikli bir ortaokul yaparak Milli Eğitim Bakanlığına bağışlayacağını söyledi. Vali Karaloğlu, "Okulun ismi Mehmet Cansız Ortaokulu olacak. İki hafta önce kentsel dönüşüm yaptığımız Kaynartepe Mahallesinde yenileyeceğimiz bölümünde cami ve kütüphane yapmak konusunda konuşmuştuk. Kentsel dönüşüm alanında nasılsa bir cami yapılacak, onu TOKİ değil de hayırsever olarak siz yaparsanız demiştik, sağ olsun bir sürpriz yaptılar şimdi bir ortaokul sonra da onların da projeleri hazır ortaokulun ve cami ile kütüphanenin de projeleri hazır. Daha sonra inşallah sizin huzurunuzda cami ve kütüphane yapmayla ilgili de bir protokol imzalayacağız" dedi.

"Diyarbakır’da da 15 okulu yıkıp yeniden yapmak durumundayız"

İş adamı Cansız’ a teşekkür eden Vali Karaloğlu, “Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Zaten hayırsever bir iş adamı. Eşi ve kendi adına kurduğu vakıfla şehirdeki ihtiyaç sahiplerine ve yetim yavrulara yardım etme konusunda gayretleri olan bir iş adamı. Sayılarının artmalarını temenni ediyorum. Eğitim en önemli meselemizdir. Bu konuda devletle milletin el ele vermesi ve bu problemi ortak çözme noktasında irade koymasını çok değerli olduğunu biliyoruz. Diyarbakır’da da inşallah bundan sonra hayırsever iş adamlarımızla okul yapımı eğitim kurumu yapımı dini mekan cami ile kütüphane yapımıyla ilgili bu tip protokolleri yapmayı arzu ediyoruz. Buradan hayırsever iş adamlarına da bir çağrı yapıyorum, inşallah bu törenlerimiz artsın. Gerçekten ihtiyacımız var, son dönemde biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelinde bütün okullarımızı gözden geçirdi. Depremsellik konusunda bir araştırma yaptırıldı. İllerdeki okulları yıkarak yeniden yapma konusunda proje yürüyor şu anda. Diyarbakır’da da 15 okulu yıkıp yeniden yapmak durumundayız. Bu konuda 15 okul hayırseveri bekliyor" diye konuştu.

"Çocuklarıma miras olarak kalması mutluluk verici"

Daha sonra konuşan iş adamı Mehmet Cansız da isminin oraya verilmesinin ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi. Cansız, mezun olduğu okula isminin verilmesinin değerli olduğunu bunun çocuklarına miras olarak kalmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Karaloğlu ve iş adamı Cansız tarafından protokol imzalandı.
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