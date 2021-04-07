Diyarbakır’dan Harvard ve Brown’a tam burslu kabul

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard ve Brown’dan tam burslu kabul aldı.

Siyaset ve ekonomi dünyasının en önemli isimlerini mezun eden, her yıl dünya genelinde yüz binlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Brown, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerini tam burslu olarak kabul etti. Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesinden Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi’nde tam burslu olarak Uluslararası İlişkiler ve Matematik Bölümlerine, Dicle Ezgi Ekinci, Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümüne, Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümüne tam burslu olarak kabul edildi.

Bahçeşehir Koleji mezunları dünyanın zirvesindeki üniversitelerde

Bahçeşehir Kolejinin Harvard, Yale, M.I.T, Princeton, Rice University gibi saygın üniversitelerin bulunduğu pek çok üniversiteden kabul alıp lisans ve lisans üstü eğitimi gören mezunlarına bu yıl da yeni mezunlar katıldı. 2020-21 eğitim öğretim yılında Bahçeşehir Kolejinin Fen ve Teknoloji Liseleri ile Anadolu Liselerinden mezun olacak yaklaşık 35 öğrenci, ABD ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden lisans eğitimi için kabul aldılar. Bahçeşehir Kolejinin 2011-2021 yılları arasında yurt dışı kabul alan mezunlarının sayısı bu yıl ile 50’yi aşkın üniversitede 120’yi aştı.

"Türkiye’de bu yıl Harvard’a sadece bizim okulumuzun öğrencisi kabul aldı"

Diyarbakır Bahçeşehir Koleji kurucusu Zeki Esen, çocukların yurt dışı kabullerini sağlamak için bunların hem sosyal sorumluluk projelerini hem de okuldaki yaptıkları etkinlikleriyle ilgili birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Esen, “Beceri kazanma, robotik yarışmalarında bu çocuklarımızın CV’leri hazırlandı. Saat farkından dolayı geceli gündüzlü çalışıldı. Bu başarıdan gerek Bahçeşehir Koleji olarak gerek Diyarbakır olarak gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizi bu okullara 5 yıldır hazırlıyoruz. Bu başarıyı bekliyorduk. Harvard’da iki öğrenci kabul aldı. Nitekim Türkiye’de bu yıl Harvard’da sadece bizim okulumuzun öğrencileri kabul aldı. Bu bizim için büyük bir gurur. Aynı zamanda Brown Üniversitesine de bir öğrencimiz kabul aldı. Bunun devamı da var. Muhtemelen yurt dışı kabullerinde öğrenci sayımız 10’a yakın olacak. Kanada, Amerika ve Avrupa’daki okullara öğrenci gönderiyoruz” dedi.

“Haberi aldığımda inanamadım”

Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tam burslu kazanan Diyarbakır Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Nehir Toklu, “Çok istediğim bir üniversiteydi. Hedeflediğimden daha da yüksekti. İlk haberi aldığımda çok sevindim. İnanamadım. Bu kabullerin Diyarbakır’dan olması beni daha da sevindirdi. Çalışmamızın karşılığını aldık diye düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum” diye konuştu.

“5 sene boyunca hedeflediğimiz bir şeydi”

Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümüne tam burslu olarak kabul edilen Seyit Metin Barut, kendisine sürekli alanlar ve fırsatlar oluşturmaya çalıştığını söyleyerek, “5 sene boyunca hedeflediğim bir şeydi. Küçüklüğümden beri müzisyenlik yapıyorum aynı zamanda yapay zekaya çok ilgiliyim. Bu ikisini birleştiren bir çalışma alanı bulmaya çalıştım kendime. Bu da şu anda Türkiye’de çok mümkün değil. Brown Üniversitesinde Open Graduate Education Programı var. Bu program dahilinde branşlardan dersler alınabiliyor. Bu bahsettiğim programlar üzerine araştırmalar yaptım. Bunun üzerine yazılar yazdık ve sınavlara girdik. Aslında burada ne yapmak istediğinizi bilmeniz önemli. Benim için aslında bu sürecin en önemli olaylarında biri de; ‘Nerede olursanız olun kesinlikle istediğinizi yapabilirsiniz’” şeklinde konuştu.

“Küçüklüğümden beri üzerinde çalışmak istediğim bir bölüm”

Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümüne kabul edilen Dicle Ezgi Ekinci rol modellinin Aziz Sancar olduğunu söyleyerek, “Biyoloji aslında benim küçüklüğümden beri üzerinde çalışmak istediğim bir bölümdü. Çünkü çevre, doğa, insanlar, hayvanlar ilgimi çeken şeylerdi. Babamın da doktor olması bu hedefimde etkili bir faktördü. Biyoloji alanında çalışmalarımı yürütebileceğim en iyi yer Harvard’dı. Bu yüzden liseye başlamadan önce burayı hedefledim. Bunun için de çalışmalar yaptım. Bilim alanında çalışmalar yapmaya devam etmek istiyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Diyarbakır’ı orada temsil edeceğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.