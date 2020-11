Diyarbakır’daki lisenin Avrupa Projesi kabul edildi

Diyarbakır Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 2020 yılı Erasmus + Programı Dance With Me adlı Stratejik Ortaklık Projesi kabul edildi.

Diyarbakır Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesince hazırlanan 2020 yılı Erasmus + Programı Dance With Me adlı Stratejik Ortaklık Projesi İtalya Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Proje sorumlusu İngilizce öğretmeni Nilgün Arslan Özil, okul öğretmenleri tarafından yazılıp İtalya Ulusal Ajansına başvurusu yapılan Dance With Me adlı Erasmus + KA229 Stratejik Ortaklık Projesinin kabul edildiğini söyledi. Özil, "Projemiz dans ve müzik yoluyla kültürler arası kaynaşmayı hedeflemektedir. Proje, Türkiye, İspanya, İtalya, Polonya ve Hırvatistan olmak üzere 5 ortaklı bir projedir ve Eylül 2020 de başlamış olup Ağustos 2022’de sona erecektir. Proje kapsamında biri kurs faaliyeti olmak üzere 5 hareketlilik planlanmış olup toplamda 24 öğretmen ve 24 öğrenci bu faaliyetlere katılacaktır. Projenin toplam bütçesi 145 bin 786 Euro’dur Proje kapsamında ilk hareketliliğimiz İtalya’ya gerçekleştirilecektir. Daha sonraki hareketlilikler sırayla Hırvatistan, Polonya ve İspanyaya yapılacaktır. 2 yıl sürecek projemiz İtalya’da yapılacak kapanış programıyla sona erecektir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerde ülkemizi ve şehrimizi yurt dışında temsil edecek öğrencilerimiz hem yabancı dillerini geliştirme imkanına sahip olacak hem de farklı ülke kültürlerini görme ve tanıma fırsatı bulacaklardır" dedi.