Diyarbakır’da ’spor otizm’ ABA klinikte açılıyor

Diyarbakır’da otizmli bireyler için sağlıklı çalışma olanağı sağlayan ABA Otizm Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, bir yeniliğe daha imza atıyor. Bölgede otizmli bireylerin spor desteğiyle psikomotor becerilerinin geliştirilmesi, vücut farkındalığının arttırılması ve bilişsel gelişiminin desteklenmesinin sağlanması amacıyla açılan spor otizm kliniği Ekim ayı içerisinde ABA Otizm Eğitim Merkezinde faaliyete geçecek.

Diyarbakır’da otizmli torunu için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için eğitim kliniği açmıştı. Şimdi de spor otizm odasını klinikte ekim ayında açacaklarını söyleyen Elaldı, sporla beraber disiplin, düzen ve hedefleri olan programlı bir hayatın otizmli bireylere eğlenceli ve iyi geleceğine söyledi. Elaldı, “Otizm Eğitim Merkezi (OEM), çocuklarımızın eğitimi üzerine kurulan bir yerimiz. Bu alanda kendimizi olabildiğince geliştirmek ve bu çocuklarımıza güzel şeyler katmak adına olsa da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) metodu arıyoruz. ABA metodunu İstanbul’dan Bünyamin Birkan aracılığıyla öğretmenlerimizi ve bu çocuklarımıza olabildiğince Türkiye’de ve dünyada çıkan her yeniliği okulumuzda uygulamak için günbegün kendimizi geliştirmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Otizmli bireylerin kreş veya günübirlik vakit geçirilecek yerlere değil de eğitim verilen rehabilitasyon merkezlerine götürülmesi gerektiğine dikkat çeken Elaldı, “Otizmli çocuklarımız için olabildiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda spor otizmini çok yakında biz de kliniğimizde faaliyete geçireceğiz. Çocuklarımıza bu eğitimi OEM’de vermeye başlayacağız. Spor otizm bilindiği gibi Güneydoğu ve çevre bölgelerde bulunmuyor. Bu eğitim batıdaki illerimizde mevcut olduğu için buradaki aileler masraf altına girip oraya gidiyor. Biz buradan kimsenin uzaklara masraf edip gitmesin diye biz spor otizm alanını kendi okulumuzda uygulayacağız. Ailelerimize uyarımız, bu çocuklarımızı eğitime götürsünler. Kreş ya da günübirlik vakit geçirilecek yerlere değil. Biz burada eğitim veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ergoterapinin genel amacına değinen Elaldı, evde ve okulda çocuğun yaşam kalitesini artırmak için yardımcı kaynağı olduğunu ifade etti. Elaldı, “Ergoterapide fiziksel aktiviteler, çocuğun koordinasyon ve vücut farkındalığını geliştirmesine yardımcı olmak için uygulanan tedavidir. Oyun tedavisi ise etkileşim ve iletişim ile yardımcı olmak için gelişimsel faaliyetler uygulanmasıdır. Örneğin diş fırçalama ve saç tarama gibi günlük yaşam becerileri geliştirmek için uygulanan terapiler diyebiliriz. Çocuğun gelişmesine yardımcı olan becerileri, ilişkilerini geliştirmek, görevlere odaklamasını öğrenmek, yaptığı işten haz almayı öğrenmek, daha uygun şekillerde duygularını ifade etmek, yaşıtları ile oyun oynamak ve kendi kendini düzenlemeyi öğrenmek diyebiliriz” şeklinde konuştu.