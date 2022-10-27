Diyarbakır’da Millet Kütüphanesi’nin temeli atıldı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 2 bin 250 metre kare kapalı alan üzerinde inşa edilecek olan Millet Kütüphanesi’nin temeli atıldı.

Kayapınar Belediyesi tarafından inşa edilecek Millet Kütüphanesi’nin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına kadar hazır olacağını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, okuma ve çok amaçlı salon, 5 adet derslik, kütüphane çalışma alanı, 360 kişilik konferans salonu, kafeteryası ve 84 araçlık açık otoparkı bulunan Millet Kütüphanesi’nin yapımına startı verdi.

Temel atma töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaman, Kayapınar Belediyesi’nin gençler için yeni bir hizmete daha imza attıklarını dile getirdi.

“Gençlerimizle hangi noktada temas edersek, onlarla nerede bir araya gelirsek bizler bu şekilde içinde okuma salonlarının rahat ders çalışabildikleri materyaller istiyorlar” diyen Karaman, “Daha önce bununla ilgili çok yapılmış yerimiz var. Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı toplu açılış töreninin içerisinde bulunan eğitim akademimiz de yalnızca bunlardan birkaç tanesidir” dedi.

Temeli atılan kütüphanenin yaklaşık 2 bin 250 metre kare alana sahip olduğunu belirten Karaman, “Bugün temelini attığımız bu noktada yaklaşık 2 bin 250 metre kare kapalı alan inşa edilecek. Bunun içerisinde kütüphaneler, okuma salonları, çalışma salonları, 360 kişiye hitap edecek konferans salonu ve merkezin bitiminde yaklaşık 100 araçlık bir otopark inşa edeceğiz. Tabi bunların yanında açık-kapalı kafeteryamız da olacak. Hem kışın hem de yazın gençlerimizin rahat edebileceği bir ortam sunacağız” diye konuştu.