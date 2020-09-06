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Diyarbakır’da KPSS korona virüs tedbirleri ile başladı
BAZI ADAY YAKINLARI, OKULUN KAPISINDA KURAN-I KERİM OKUDU
Eğitim 06.09.2020, 11:34
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Binlerce kişinin devlet kurumlarında memur olmak için girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Diyarbakır’da da korona virüs tedbirleri ile başladı.
Türkiye’de binlerce kişinin memur olmak için beklediği KPSS, Diyarbakır’da da korona virüs önlemleri ile başladı. Diyarbakır’da sınava giren adaylara girişte maske ve dezenfektan dağıtılırken, adaylar sosyal mesafe kuralına uygun sıra halinde sınav salonlarına alındı. Aday yakınları okul girişlerinde Kur’an-ı Kerim ve Yasin okuyup, çocuklarının çıkmasını beklemeye başladı.
Öte yandan Diyarbakır’da KPSS nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu gözlendi.
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