Diyarbakır’da jandarma, öğretmenler gününü kutladı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığını emrindeki görevli rütbeli personel, “24 Kasım Öğretmenler Günü” nü kutladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “24 Kasım Öğretmenler Günü” kapsamında İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli rütbeli personelin katılımı ile yapılan faaliyette, Bağlar ilçesi Oğlaklı mahallesi Mezrikli mezrasında bulunan Mezrikli İlkokulu’ndaki Öğretmenler ziyaret edilerek hediye ve çiçek takdim edilmiştir” denildi.