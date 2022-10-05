Diyarbakır’da ilk ‘Köy Bilim Festivali’ coşkuyla başladı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, köy okullarını bilimle buluşturdu. İlk kez düzenlenen "Köy Bilim Festivali" coşkuyla başladı.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, Şube Müdürü Hakan Çetinkaya ve Özel Büro Proje Ekibi Seda Coşkun Eliküçük ve Benan Torğul koordinesinde, Habitat Derneği birlikteliğiyle köy okullarında Bilim Festivali başladı. Yoğun katılım olan festival 6 Ekim’de sona erecek. Habitat Derneği işbirliğiyle yapılan bilim festivalinde, sanal gerçeklik gözlüğü deneyim alanları, robotik kodlama atölyeleri, kutu oyunu stantları, mbot deneyim sahaları, robot teknolojisi atölyeleri, elektrolab midi elektrik deneyleri, iklim ve yeşil gezegen atölyelerinden oluşan 10 etkinlik alanı oluşturuldu.

Bu festival ile köy okulları bilim ile buluşarak öğrenciler dijital yeterliliklerini geliştirmek ve çağın yenilikçi teknolojileriyle tanıştırmak amaçlandı. İlçede 12 taşımalı ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yer alacağı festivalde bin öğrenciye ulaşılması hedeflendiğini söyleyen Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, 12 farklı köyden taşıma ile gelen öğrenciler Yemişalan Ortaokulunda yapılan festival alanında bir araya geldiğini, 4 oturum halinde gerçekleştirilecek atölyelere alanında uzman eğitmenlerin liderliğinde olacağını belirtti. Bulut, “İlk kez Köy Bilim Festivalini gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğimizde 10 dalda stantlar hazırladık. Buda çocuklar hayallerine, bilime, gelişen teknolojiye dokunmalarını sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yürüttük. 2 gün devam edecek, farklı okulların öğrencileri bundan faydalanmış olacak. Amacımız dezavantajlı öğrencilerimizin teknoloji ile tanışmalarını sağlamak, dolayısıyla hayallerini gerçekleştirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik” dedi.

“Bilimle tanıştırıp, içlerinde var olan gizli yetenekleri ortaya çıkartacağız”

Bağlar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Çetinkaya da çocuklardan çok kendileri heyecanlı olduklarını ve heyecanlarını paylaştıklarını kaydetti. Çetinkaya, “Çünkü ilk defa böyle bir festivale dahil oluyorlar. Birçok bilimsel faaliyete tanık olmaya çalışıyorlar. Bundan sonra bu tür festivallerle dezavantajlı bölgelerimizdeki çocuklarımıza ulaşıp onları bilimle tanıştırıp, içlerinde var olan gizli yetenekleri ortaya çıkartacağız” diye konuştu.

12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi İlayda Çapar, bilim fuarı için geldiklerini ve çok heyecanlı olduklarını vurguladı. Ortamın çok güzel olduğunu kaydeden Çapar, “Robotik, animasyon, bilgisayar oyunları gibi oyunlar oynanıyor. Televizyonlarda görüyorduk ama canlısı hiç görmemiştik gerçekten çok güzel. Devamı gelsin isteyen inşallah bütün çocuklara ulaşır” şeklinde konuştu.

7. sınıf öğrencisi Merve Nisa Bozkurt, festivalle oyunları keşfettiklerini ve festivali beğendiğini kaydederek, düzenleyen hocalarına teşekkür ettiğini aktardı.