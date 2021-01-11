Diyarbakır’da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’daki okullarda da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’daki okullarda bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşının okunması etkinliği yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Kayapınar ilçesi Vehbi Koç İlkokulunda yapılan törene İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan okulun idarecileri ve öğretmenler katıldı. Bayrak töreni öncesi kısa bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Arslan, "Sömestr tatilindeki ilk bayrak törenimizi yapıyoruz. Bu heyecanı unutmamak üzere öğretmenlerimizle güzel bir şekilde yaşıyoruz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından bayrak töreni eşliğinde istiklal Marşı okundu.