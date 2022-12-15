Diyarbakır’da 69 bin 827 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

Diyarbakır’da okul öncesi eğitim veren 53 okuldaki 3 bin 827 çocuğa ücretsiz beslenme desteği geldi. Böylece ücretsiz yemek hizmeti alan öğrenci sayısı 69 bin 827’ye ulaştı.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için yapılan ücretsiz yemek hizmetinde Diyarbakır genelinde 66 bin taşımalı öğrenciye öğle yemeği hizmeti verilirken, okul öncesinde 53 okulda 3 bin 827 öğrenciye de beslenme hizmeti verilmeye başlandı. Beslenme desteği uygulamasından yararlanacak çocuk sayısı İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince en dezavantajlı okullar dikkate alınarak belirlenirken, beslenme desteği Diyarbakır’daki öğretmenevleri veya yeme-içme hizmetleri bölümü bulunan meslek liselerinden karşılanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarıyla Diyarbakır’da ücretsiz yemek hizmeti alan öğrenci sayısı 69 bin 827’ye ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla öğrencilere yönelik sosyal politikaları hayata geçirmeye devam ediyor.