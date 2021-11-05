Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Diyarbakır’da ’Hadis Meseleleri ve Babanzade Ahmed Naim Uluslararası Sempozyumuna’ katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır’da ’Hadis Meseleleri ve Babanzade Ahmed Naim Uluslararası Sempozyumuna’ katıldı.

Dicle Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği, İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi ve Kadim Akademi işbirliği ile Güncel Hadis Meseleleri ve Babanzade Ahmed Naim Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi. 5-7 Kasım tarihleri arasında devem edecek sempozyumun açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, teknolojinin etkisiyle çok hızlı bir şekilde değişen ve dönüşen dünyada Peygamer Efendimiz’in sünnetini hayata ve çağa taşımada yeni yaklaşımlara ve güncel eğitim yöntemlerine ihtiyaç olduğunu söyledi. Klasik ve ezberci bir eğitimin semeresinin günümüz insanının zihin ve gönül dünyasında izdüşümünün olmadığının herkesin farkında olduğunu aktaran Prof. Erbaş, şöyle konuştu:

"Bizler Allah Resul’ünün sünnetinin sadece mücerred bir bilgi kaynağı olmadığını, sadece Kuran’ın anlaşılmasına temel teşkil etmediğini, sadece fıkıh ve kelam ilmine bir müracaat mercii olmadığını bunlarla beraber edebiyattan sanata, kültürden mimariye kadar medeniyetimizin kurucu bir öğesi olduğunu biliyoruz. O halde onun hayatını, güzel ahlakını, savunduğu ilke ve değerleri hayatımıza taşımak ve tüm insanlıkla buluşturmak için çalışmalıyız. Maddi ve manevi tüm bunalımlarından yegâne kurtuluş yolunun ona tabi olmakla mümkün olacağını güzel bir üslup ve etkili bir yöntemle insanlığa anlatmalıyız."

"Yakın tarihimizin en dikkat çeken fikir ve ilim adamlarından birisi de kuşkusuz Babanzâde Ahmed Naim Efendi’dir"

Babanzade Ahmed Naim efendinin, yakın tarihimizin en dikkat çeken fikir ve ilim adamlarından birisi olduğuna dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Nitekim tarihin kimi dönemlerinde birçok ilim ve düşünce adamı, söz konusu problemlerin üstesinden gelmek için büyük gayretler sarf etmiştir. Kaleme aldıkları eserlerle gerek içerden gerekse dışarıdan İslâm’a yönelik saldırılara kapsamlı, soğukkanlı ve müdellel cevaplar vermiştir. Bu noktada yakın tarihimizin en dikkat çeken fikir ve ilim adamlarından birisi de kuşkusuz Babanzade Ahmed Naim efendidir. Bir taraftan kamu görevi, diğer taraftan müderrislik yapan Ahmet Naim efendi, eğitimi, fikirleri, eserleri, çok yönlülüğü ve meselelere yaklaşımı ile döneminin en dikkat çeken isimlerinden birisi olmuştur. Felsefeden kelama, hadisten psikolojiye kadar birçok ilimle iştigal etmiş, yaptığı tercüme eserler ve yazdığı makalelerle adından çokça söz ettirmiştir. İslam toplumlarının batı karşısında zayıf düşmesinin, ilim ve sanatta geri kalmışlığın faturasını İslam’a kesmeye çalışanların varlığına karşın o, asıl sorunun dinde değil Müslümanlarda olduğu gerçeğini dile getirmiş, çözüm olarak da aklı, özgür düşünceyi, Kur’an’ın şaşmaz ilkelerini ve Hz. Peygamber’in sünnetini göstermiştir" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karoğlu da sempozyumun açılışında yaptığı konuşmasında, Babanzade Ahmet Naim efendinin, Osmanlıdan cumhuriyete geçerken o kriz döneminde özellikle hadisle ilgili yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu ifade ederek, "Babanzade Ahmet Naim efendinin, Osmanlıdan cumhuriyete geçerken o kriz döneminde özellikle hadisle ilgili yaptığı çalışmalar, sahih kaynakların Türkçeye aktarılması konusundaki çalışmaları çok önemlidir. İnşallah yeniden Diyarbakır üzerinden İslam’ın Anadolu’daki kapısı olduğunu iddia ettiğimiz Diyarbakır’dan böyle önemli bir şahsiyetin tekrar ülke ve İslam dünyasının gündemine taşınmış olması çok önemlidir" diye konuştu.