banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
HES kodları için yeni karar!
HES kodları için yeni karar!
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet-İlahiyat-MEB İstişare Heyeti Toplantısı’na katıldı

"Diyanet-İlahiyat-MEB İstişare Heyeti Toplantısı"na katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu kurumlar arasındaki iş birliğinin, din eğitimi ve din hizmetinin daha iyi noktalara gelmesine önemli katkıları olacağını belirtti.

Eğitim 27.01.2022, 17:49
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet-İlahiyat-MEB İstişare Heyeti Toplantısı’na katıldı

"Diyanet-İlahiyat-MEB İstişare Heyeti Toplantısı"na katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu kurumlar arasındaki iş birliğinin, din eğitimi ve din hizmetinin daha iyi noktalara gelmesine önemli katkıları olacağını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında, din eğitimi ve hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için kurulan “Diyanet-İlahiyat-MEB İstişare Heyeti”nin toplantısına katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleştirilen programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı selamlama konuşması yaptı.

“İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi Programlarının Yeniden Yapılandırılması” başlığıyla ve altıncısı düzenlenen istişare toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, toplantının önemine değinerek, “İlahiyat fakültelerimizde, imam hatip liselerimizde eğitimin daha nitelikli olması için neler yapılabilir, bununla ilgili çeşitli toplantılar oldu. Programların geliştirilmesi, niteliğin artırılması, ilahiyat fakültelerinde imam hatip liselerine daha nitelikli öğretmeni nasıl yetiştirebiliriz, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak imam hatip liselerinden, ilahiyat fakültesinden yetişen mezunların Diyanet İşleri Başkanlığında daha nitelikli hizmeti nasıl yapması gerekir, bununla ilgili bütün hocalarımızın gayret içerisinde olduğunu biliyorum, bu süreci devam ettirmemiz ve bir sonuca ulaştırmamız lazım” dedi.

Yapılan istişarenin, müzakerelerin önemli olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, “Geçmiş dönemlerin birikimlerinden, tecrübelerinden de istifade ederek ilahiyat fakültelerimizi nasıl kaliteli, nitelikli hale getirebiliriz, hepimiz bunun derdini taşıyoruz. Hepimiz aynı hedefe doğru yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, toplantıya katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Dr. Burhan İşliyen, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri ile ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinden dekanlar, öğretim üyeleri katıldı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11