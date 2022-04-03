Dışı okul içi fabrika

Edirne’de fabrika gibi çalışan okul atölyesi, ürettiği okul sıralarını Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyor.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde eTwinning ve AB projeleri ile Uzunköprü’yü ülke dışında temsil eden Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta bir fabrika gibi çalışan üretim hamlesi ile de adından söz ettiriyor.

Okulun Metal Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri ve Kimya Teknolojileri bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle okul atölyelerinde ürettikleri ürünlerin satışını yaparak ekonomiye sağlamayı amaçlıyor.

Okulda aldıkları teorik eğitimin yanı sıra 2020 yılında faaliyete geçen Döner Sermaye İşletmeleriyle üretime başlayan öğrenciler, ürettikleri ürünler ile öğrendiklerini pratiğe dökerken satıştan elde edilen gelirden ise paylarını alıyor. Öğrenciler başta ortaokul ve liselerde kullanılmak üzere sıra ve öğretmen masası üretimi yaparken, dezenfektan standı, yüz siperliği, hareketli stantlar, masalar, banklar, kamelyalar ve piknik mobilyaları üreterek ekonomiye katlı sağlıyorlar.

Sıralar bakanlığın belirlediği okullara gidecek

Öğrenciler tarafından üretilen okul sıraları, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Araçları Yapım Merkezi tarafından belirlenen eğitim kurumlarına gönderilerek, Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde gelir elde edilecek. Böylelikle bakanlık bütçesi iç kaynaklar içerisine aktarılarak, tasarruf edilmiş olacak.

"Hayata hazırlanıyoruz"

Okulda öğrendiklerini üretim hattında pratiğe dökerek tecrübe kazandıklarını ifade eden öğrenciler, “Öğretmenlerimizin bizleri teşvik etmesiyle başladığımız üretim ile mezuniyet öncesi tecrübe kazanarak iş hayatına hazırlanıyoruz. Bunun yanında, ülkemizin kaynaklarının verimli kullanılması adına ekonomiye de katkı sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Ülkemiz için bir şeyler yapmak bize gurur veriyor” ifadelerini kullandılar.

"Kalifiye elaman yetiştiriyoruz"

Metal İşleri Atölye Şefi Tolga Dikbasan, “29 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Bu süreçte verdiğimiz eğitimde, sanayi sektörüyle işbirliği çerçevesinde kalifiye işgücü yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz burada aldıkları eğitimin yanı sıra atölyede daha verimli hale geliyorlar. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığımıza sıralar üretmekteyiz. İlk etapta 2500 kapasiteli bir iş aldık, öğrencilerimiz ile bu iş yapmaktayız ve devamı gelecek” dedi

"Öğrencilerimize rehberlik ediyoruz"

Öğrencileri hayatın her alanına hazırlayarak onlara rehberlik ettiklerini ifade eden Metal Teknolojisi Alan Şefi Sadi Keremitçi, “Öğrenci sıra ve masası, öğretmen sıra ve sandalyesi üretiyoruz. Bu ürünler Milli Eğitim Bakanlığımızın ders araç ve gereçleri tedarikleri çerçeevsinde üretiliyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu işlerin karşılığında belirli bir ücret almaktadır. Ayrıca ülke ekonomisine katkı sağlayarak, üretmiş oldukları ürünler ile kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

"Farklı alanlarda da üretim yapacağız"

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mesut Kaya, “Meslek Lisesi, üretmek zorundadır. Öğrenciler okurken, aynı zamanda üreterek pratik kazanmalıdır, üretimin hazzını almalıdır. Bu amaçla üretime başladık. Okulumuzun 1999 yılında kapanan döner sermaye işletmesini pandemi döneminde yeniden açarak 2020 yılında üretime geçtik. Ürettiğimiz ürünleri Milli Eğitim Bakanlığımızın Ders Araçları Yapım Merkezi adına üretiyoruz. Ders Araçları Yapım Merkezi’nin uygun gördüğü eğitim kurumlarına ürettiğimiz ürünleri göndermekteyiz. Örneğin, Balıkesir’e bir parti sıra gönderdik. Elimizde hazır bulunan 2500 sıramız ise yerlerini, gidecekleri okulları beklemekte. Şu anda üretim hattımızda 4 öğretmenimiz ve 16 öğrencimiz çalışıyor. Buradan elde edilen gelirin, yüzde otuzu öğrencilerimize aktarılıyor. Okulumuzda üretime kesintisiz devam etmek istiyoruz. Çevremizden, vatandaşlarımızdan ve okullarımızdan gelecek talepler doğrultusunda farklı ürünler imal edeceğiz. Pandemi döneminde Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencilerimiz ile üç boyutlu yazıcıda yüz siperliği ürettik. Bu siperlikleri Uzunköprü ve Meriç ilçemizdeki hastanelere ve sağlık personelimize gönderdik. Çevremizden yaz aylarında kamelya, bahçe mobilyaları, bank, piknik masaları gibi talepler geliyor. Bugüne kadar elliye yakın kamelya, otuz kadar piknik masası ürettik. Uzunköprü Belediyesi ile görüşme halindeyiz. Şehrimizdeki çöp konteynerlerinin de üretimini yapmak istiyoruz. Pandemi döneminde ayaklı dezenfektan aparatı talebi aldık. Hatta Edirne bölgesinin neredeyse tamamına yetecek dezenfektan aparatı üreterek bu ihtiyaca cevap verdik. Kimya Bölümümüzde ise dezenfektan ve diğer temizlik malzemelerini üretmeyi hedefliyoruz” dedi.