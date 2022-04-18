Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için mobil uygulama geliştirdiler

Yalova İmam Hatip Ortaokulu’nda "Din Öğretiminde Mobil Hayat" adlı bir eTwinning projesi uygulanmaya başladı. Proje çerçevesinde ders kazanımlarının öğrenciler tarafından kalıcı hale gelmesini sağlayabilmek için "DİNAPP" adlı mobil bir uygulama geliştirildi.

Yalova İmam Hatip Ortaokulu’nda "DİNAPP" adlı android platformunda çalışan bir telefon uygulaması yapıldı. Uygulamada ayetler, hadisler dini kavramlar, şairler ve şiirler, mukaddes mekanlar yer almaktadır. Ayrıca bu içeriklerle ilgili eğlenceli etkinlikler, öğretici videolar, okul içi ve okul dışı faaliyetler ve sanatsal çalışmalar yer aldı.

eTwinning projesine Mersin, İzmir, Erzurum, Sivas ve Bilecik illerinde ortak okullar yer aldı. Her ayın içeriğine göre faaliyetler ortak okullardaki öğrencilerle yapılıyor. Öğrenciler bu proje sayesinde Din Kültürünü oluşturan temel değerleri yaparak, yaşayarak ve görerek, eğlenceli bir şekilde öğreniyor.. Bu sayede öğrencilerin hayatlarında olumlu yönde kalıcı davranış değişiklikleri oluşturulması hedefleniyor.

İyilik Kolileri etkinliği ile yardımlar yapıldı

eTwinning projesi çerçevesinde "Hayırlı İşlere Yarışınız" ayeti ışığında "İyilik Kolileri" adlı etkinlik yapıldı. Etkinlik çerçevesinde olarak proje okullarındaki her sınıf bir yardım kolisi oluşturdu. Bu kolileri proje öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. "Yaşlılara Hürmet Göstermek" hadisi ışığında köydeki, mahalledeki, şehirdeki büyükleri, yaşlıları, emekli öğretmenleri öğrencilerle birlikte ziyaret edildi. Mustafa Asım Köksal’ın Besmele adlı şiirinden hareketle "Besmelemi Renklere Boyuyorum" etkinlikleri yaparak, panolar oluşturuldu. Bunun gibi pek çok etkinliği DİNAPP uygulaması aracılığıyla öğrencilerle gerçekleştirildi. Yapılan etkinliklerin videolarını, fotoğraflarını DİNAPP uygulaması “faaliyetlerimiz” kısmına yüklendi. Böylelikle öğrencilerin uygulamada kendilerini ve faaliyetlerini görmeleriyle DİNAPP uygulamasına olan ilgileri daha çok arttı.