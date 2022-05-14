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Dil bilgisi ve gramer eğitimi veren robot tasarladılar

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezindeki (BİLSEM) öğretmen ve öğrenciler, Türkçe Bilgisi ve gramer eğitimi veren ’Dilocan’ isimli robotu tasarladı.

Eğitim 14.05.2022, 09:55
Dil bilgisi ve gramer eğitimi veren robot tasarladılar

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezindeki (BİLSEM) öğretmen ve öğrenciler, Türkçe Bilgisi ve gramer eğitimi veren ’Dilocan’ isimli robotu tasarladı.

Bingöl’de eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezi, üretmeye devam ediyor. Merkezde eğitim gören öğretmen ve öğrenciler, pandemi döneminde küçük yaştaki öğrencilerin okuma ve yazmada sıkıntı yaşadığını görerek robot bir öğretmen tasarladı. ’Dilocan’ ismini verdikleri robotu tasarlayıp geliştiren öğretmen ve öğrenciler, hem Türkçe dil bilgisi hem de gramer eğitimi veren robot ile Malatya’daki TÜBİTAK Bölge yarışmalarında da birinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Proje hakkında bilgi veren öğretmen Çağrı Bağbars, “Pandemi sürecinde özellikle ilkokula başlayan öğrencilerin yazma ve okumada sıkıntı yaşadığı bir dönem geçirdik. Bu neticede öğrencilerimiz bize bir robot öğretmen tasarlayabilir miyiz fikri ile geldi. Yaptığımız literatür araştırmalarından sonra robot öğretmen tasarımına başladık. Süreç için Türkçe dil bilgisi ve gramer eğitimini veren bir robot öğretmen tasarladık. Tasarladığımız robot, Malatya’da TÜBİTAK Bölge Finallerinde birinci çıkarak Malatya bölgesini temsilen Türkiye finalleri için Ankara’ya çağrıldı. Kısa zaman içinde Ankara’ya gideceğiz, genelde Malatya, özelde de Bingöl’ümüzü temsil edeceğiz” dedi.

Yazma bozukluğu yaşayan öğrenciler için de yazılım geliştirdiklerini dile getiren Bağbars, “Bilindiği üzere ülkemizde özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci sayısı çok fazla. Biz de yazma bozukluğu yaşayan öğrenciler üzerine robot öğretmenimizde bir yazılım geliştirdik. Bu sayede nörolojik olarak sıkıntı yaşayan, yazma problemi olan öğrencilerimiz, robot öğretmeni kullanarak el yazısı tanımıyla çok rahat yazılarını yazmakta ve doğru bir şekilde Türkçeyi kullanabilmektedirler” şeklinde konuştu.

Robot ile öğrencilerin dil bilgisi eğitimini kalıcı hale getirmek istediklerini söyleyen Begüm Yüksel ise, “Bu projeyi yaparken amacımız küçük yaştaki çocuklara dil bilgisi kurallarını öğretip onların hem Türkçeyi daha iyi bir şekilde öğrenmelerini sağlamak hem de onlara kalıcı bir etki yaparak ilerleyen dönemlerde dil bilgisi kurallarına hakim olmalarını sağlamayı amaçladık. Literatür taraması yaptığımız zaman da yapmış olduğumuz projenin halk arasında yazma bozukluğu olarak bilinen bireylere yönelik olduğunu da fark ettik. Ve bundan yola çıkarak projemizi geliştirdik. Mezun olduktan sonra da bu alanda ilerlemeyi düşünüyorum” diye konuştu.

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