Dijital karneler erişime açıldı

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), bu tarihte e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için yeni bir karar aldı. Buna göre ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin karneleri, bugün e-Okul’dan erişime açıldı.

İSTEYENE BASILI KARNE

Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz’dan itibaren okul müdürlükleri tarafından verilebilecek. Ardından, 2 Temmuz’a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz’a kadar tamamlanacak. Ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

E-OKUL İLE KARNE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Karne sorgulaması yapmak için öncelikle e-Okul uygulamasına giriş yapmak gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden e-Okul'a giriş yapıldıktan sonra açılan sayfada yer alan ilgili alanları doldurmanız gerekiyor.

Bu bölümde öğrencinin T.C. kimlik numarası, okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana girmelisiniz. Bu bilgileri girdikten sonra giriş butonuna basarak sisteme giriş yapabilir ve öğrenci hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.