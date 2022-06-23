Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı Almanya yolunca

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı’nın 7.’si, Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirilecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) ortak yürüttüğü Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı’nın 7.’si, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirilecek. Çalıştaylarda dijital okuryazarlığın geliştirilmesi ve dünyada en yaygın 5’inci dil olan Türkçe’nin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Köln’deki çalıştayın başlangıcında Nogay Türkü dombra sanatçısı, müzisyen Arslanbek Sultanbekov mini bir konser verecek. Yunus Emre Enstitüsü’nde Türkçe öğrenen Alman öğrenciler de şiir dinletisi sunacak. Açış konuşmalarını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’in yapacağı çalıştayda Prof. Dr. Kemal Sayar, “Dijital Çağda Mutlu Kalmak” konulu konferans verecek. Çalıştaya konuk olacak Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, “İletişim, Kültür ve Medeniyet” başlıklı konuşma gerçekleştirecek.

Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı’nın öğleden sonraki bölümündeyse özel bir oturum gerçekleştirilecek. “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı, Metaverse Etkisi ve Dijital Sanat” başlıklı paneli RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu yönetecek. Oturumun panelistleri ise Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Adnan Altun ve Sanatçı-Eğitmen Bager Akbay olacak.