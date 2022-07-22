Dijital alanın yeni meslek kolları…

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, iletişim fakültesinin öğrencilere sunduğu olanaklardan bahsetti.

İletişimde yeni iş alanları biçimleniyor

Prof. Dr. Nazife Güngör, dünyanın geleceğinin dijital teknolojiler üzerine kurulduğunu belirterek “Bu nedenle de gençlerin kariyer planlamasında iletişim çok daha gözde bir alan haline geliyor. İletişim alanı kapsamındaki mesleki alanlar da dijital teknolojilere bağlı olarak hem çekiciliğini artırmakta hem de yeni iş alanlar biçimlenmektedir. Yeni medya teknolojilerinin hayata entegre olmasıyla birlikte dijital mecralar önemli birer iletişim alanı haline geldi.” dedi.

Dijitalleşme yeni seçenekler sunuyor

Dijital teknolojilerin gelişmesine bağlı olarak iletişim alanı kapsamında yeni meslek alanları ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Nazife Güngör, “Sosyal medya yönetimi, sosyal medya içerik yöneticiliği, dijital mecra uzmanlığı, dijital televizyon yayıncılığı, dijital pazarlama, dijital reklamcılık gibi alanlar bu anlamda gençlere yeni meslek alanları açmaktadır.” diye konuştu.

Yeni medya mecralarıyla yeni açılım imkânları

Dijital teknolojilerle birlikte iletişim alanının çok çeşitli açılardan gençler için yeni kariyer fırsatları yarattığını kaydeden Prof. Dr. Nazife Güngör, “Geleneksel medya kuruluşlarının yanı sıra yeni ortamında gelişen yeni medya mecraları gençler için yeni açılımlar sunmaktadır.” dedi.

Vizyoner iletişim eğitimi…

Bütün bu gelişmelerin iletişim eğitiminin de yenilenmesi, yeni teknolojilerle ve yeni uzmanlık alanlarıyla desteklenmesi gereğini ortaya koyduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nazife Güngör, “Bu anlamda Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ileri teknolojik alt yapıyla desteklenen vizyoner bir iletişim eğitimi verilmektedir. Gelişmiş bilgisayar laboratuvarları, animasyon laboratuvarı, televizyon stüdyosu, haber atölyesiyle Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi gençlerin kariyer planlamasında en doğru tercihtir.” dedi.

Zengin akademik kadro

Kariyer planlamasında nitelikli eğitimin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nazife Güngör, “Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi zengin ve nitelikli akademik kadrosuyla gençleri yarınlara oldukça güçlü yetiştirmektedir. Kendi alanında uzman akademisyenler, medya sektörüyle iş birlikleri ve paydaşlıklar öğrencilerin nitelikli eğitim ve güçlü kariyer planı için gerekli ortamı sağlamaktadır.” diye konuştu.

İletişim eğitimi için en uygun kent İstanbul

İletişim eğitimi için en uygun kentin İstanbul olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nazife Güngör, “İletişim öğrencisinin kentin merkezinde olması ve bütün medya kuruluşlarına yakınlığı önemlidir. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Altunizade’de konumlanmış olup hem medya sektörüne oldukça yakındır hem de kentin bütün toplu taşım hatlarının buluştuğu bir yerdedir. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin yer aldığı Güney Yerleşke (Altunizade) harika bahçesiyle öğrencilere doğal ortam sunarken kafeterya ve kafe olanaklarıyla da öğrencilerin beslenme ve eğlenceli vakit geçirmesine olanak sağlamaktadır.” diye konuştu.

İletişim alanında marka bir fakülte

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin marka değeri olan bir kurum olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nazife Güngör, “Müfredatın uluslararası vizyonda olması, akademik kadronun niteliği, fizik mekânlar, derslik ortamları bu anlamda en çağdaş koşullarda bir eğitim öğretim ortamı sağlamaktadır. Ayrıca fakültenin akademik dergisi ‘Etkileşim’ , öğrenci uygulama gazetesi ‘Haber Üsküdar’, öğrenci uygulama alanı ‘ÜÜTV ve ÜÜ Radyo’, Uluslararası İletişim Günleri Konferansı, öğrencilerin çeşitli yarışma platformlarında gösterdikleri başarılar fakültenin Türkiye’deki iletişim fakülteleri arasında ilk sıralarda yer almasını, dünyaya açılımda da önemli bir ivme kazanmasına temel oluşturmaktadır. Kısacası iletişim okumak isteyenler için doğru adres Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’dir.” diye konuştu.