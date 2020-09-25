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DGS tercih yapma butonu! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercih yapma butonu yoğun ilgi görüyor. ÖSYM'nin sitesi üzerinden alınan DGS tercih işlemleri ne zaman sona erecek, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM giriş sayfası...

Eğitim 25.09.2020, 16:32
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DGS tercih yapma butonu! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercihleri başladı. DGS tercihinde bulunmak isteyen adaylar harekete geçti. DGS tercihleri, 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılıyor. Peki DGS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercihler,  http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamalarından yapılıyor.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

25 Eylül'de başlayan DGS tercihleri, 2 Ekim tarihinde sona erecek.

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