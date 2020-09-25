DGS tercih yapma butonu! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercihleri başladı. DGS tercihinde bulunmak isteyen adaylar harekete geçti. DGS tercihleri, 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılıyor. Peki DGS tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamalarından yapılıyor.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

25 Eylül'de başlayan DGS tercihleri, 2 Ekim tarihinde sona erecek.