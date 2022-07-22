Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve koruması altında bulunan gençlerden Recep Can Yüksek, Öğretim Kurumları Sınavı’nda sözel alanda Türkiye sıralamasında 323’üncü, Mevlüt Enes Türkoğlu sayısal alanda 6 bin 457’nci oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençler, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılarıyla dikkati çekti. 3 milyonun üstünde adayın katıldığı YKS’de devlet korumasındaki iki gençten biri sözel puan türünde 323’üncü, diğeri sayısal alanda 6 bin 457’nci oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS’ye bu yıl, koruma ve bakım altındaki gençlerin 742’si katıldı. Açıklanan YKS sonuçlarına göre sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puan türlerinde gençlerden toplam 31’i ilk 100 bin aday arasına girme başarısı gösterdi. Manisa’dan Recep Can sözel alanda Türkiye 323’üncüsü olurken, Amasya’dan Mevlüt Enes Türkoğlu sayısal alanda 6 bin457’nci sıraya yerleşti. Sınav sonuçlarına göre sözel puan türünde 22, eşit ağırlıklı puan türünde 5, sayısalda ise 4 genç ilk 100 bin arasında yer aldı. Dil puan türünde ise gençlerden 7’si 300 puanı geçmeyi başardı.

“Başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerimizi, üniversite öğrenimleri boyunca destekleyeceğiz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gençlerin geleceklerini şekillendirecek bölümleri seçme heyecanı yaşadıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

“Başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerimizi üniversite öğrenimleri boyunca destekleyeceğiz. Devlet korumasında yetişen ve yükseköğrenime devam eden gençlerimize Bakanlığımızca çeşitli destekler sağlamaktayız. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra giyim, yemek, ulaşım gibi giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları kontenjanından ücretsiz yararlanmaktadır. Ayrıca mezuniyetlerinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin öğrenimlerine devam edecekleri illerde onlar için danışman görevlendireceğiz. Öğrenimleri boyunca gençlerimizin yanındayız.”