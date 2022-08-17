Devlet korumasındaki gençler üniversiteli olmanın sevincini yaşıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve koruması altında olup da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 742 gençten 312’si üniversiteye yerleşti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve bu yıl gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 742 gençten 312’si üniversiteli oldu. YKS’de sözel alanda 494.09 puanla Türkiye 323’üncüsü olan Manisa’dan Recep Can Özyeğin Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümünü, sayısal alanda 520.53 puanla Türkiye 6.457’ncisi olan Amasya’dan Mevlüt Enes Türkoğlu da 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye yerleşmeye hak kazanan devlet korumasındaki 312 gençten 148’i lisans, 164’ü ön lisans bölümlerine kayıt hakkı elde etti. Üniversiteye yerleşen gençlerden 2’si tıp, 13’ü mühendislik, 12’si siyaset bilimi ve kamu yönetimi, 2’si Almanca öğretmenliği, 2’si sosyal bilgiler öğretmenliği, 1’i tarih öğretmenliği, 1’i Türkçe öğretmenliği, 2’si psikoloji, 22’si sosyal hizmet, 11’i sosyoloji, 4’ü çocuk gelişimi, 2’si ilahiyat bölümünü kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üniversiteli olmanın sevincini yaşayan gençleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Devlet korumasındaki gençlere pek çok imkan sağlandığını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızı bugüne kadar olduğu gibi öğrenim hayatları boyunca da destekleyeceğiz. Bakanlığımızca yükseköğretime devam eden gençlerimize çeşitli imkanlar sunuyoruz. Halihazırda toplam 516 üniversite okuyan öğrencimize desteğimiz sürüyor. Bu yıl yerleşen 312 öğrencimizle birlikte toplam 828 öğrencimizi destekleyeceğiz. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin giyim, yemek, ulaşım gibi yaşam giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanmaktadır. Mezun olduktan sonra da onları kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam ediyoruz. Gençlerimizin öğrenimlerine devam edecekleri illerde onlar için danışman görevlendireceğiz.”