DEÜ’den İzmir’e bir fakülte daha

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla resmen kuruldu. 29 yıldır İzmir’e ve ülkeye yüksekokul olarak hizmet veren okulun artık fakülte olarak şifa dağıtacağını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Okulumuz, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerindeki yakaladığı uluslararası standartların çıtasını artık fakülte olarak daha üst noktalara taşıyacak" dedi.

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakültelerin kurulması, yüksekokulların kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu fakülteye dönüştürüldü. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın göreve gelmesiyle yakın dönemde diş hekimliği ve veteriner fakültelerine kavuşan Dokuz Eylül Üniversitesi, DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi’nin de kurulmasıyla 18. fakültesine kavuşmuş oldu. Ege Bölgesi’nin ilk, Türkiye’nin üçüncü fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksekokulu olarak 29 yıl önce kurulan ve yetiştirdiği fizyoterapistlerle yıllardır şifa olan okul, bundan sonra DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi olarak eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam edecek.

“Ülkemize ve İzmir’e hayırlı olsun”

DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi’nin kurulması için senato kararı aldıktan sonra Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) başvuruda bulunduklarını söyleyen Rektör Hotar, "Yüksekokulumuz zaten bir fakülte gibi güçlü akademik kadrosu ve bilimsel altyapısıyla eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini başarıyla sürdürüyordu. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerindeki yakaladığı uluslararası standartlarıyla, mekanda erişimde YÖK tarafından verilen Turuncu Bayrak Ödülü’yle, bugüne kadar mezun ettiği bin 610 lisans, 216 yüksek lisans ve 66 doktora öğrencisiyle alanında öncü olan yüksekokulumuz bundan sonra fakülte olarak başarılarının çıtasını yükseltmeye ve vatandaşlarımıza şifa olmaya devam edecek. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve bu başarıda emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ediyor, fakültemizin üniversitemize, İzmir’imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Arzu Genç ise 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde uluslararası standartlarda sağlık ve eğitim hizmetlerini bir arada verdiklerini belirterek, "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası’na sahip Türkiye’nin ilk fizyoterapi eğitimi veren okulumuz, deneyimli ve güçlü akademik kadrosu ile 7 anabilim dalı, 8 yüksek lisans ve 1 doktora programı ile lisansüstü eğitim ve öğretim

programlarına ev sahipliği yapıyor. Fizyoterapi eğitimi veren okullar arasında her zaman ilk sıralarda yer alan okulumuz, bundan sonra fakülte olarak da nitelikli araştırmalarına ve uluslararası standartlarda hizmet vermeye devam edecek. Her zaman bizlerin yanında olan Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın yoğun gayretleriyle elde edilen bu kazanımın üniversitemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.