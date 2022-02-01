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DEÜ, üniversitelerin dünya liginde

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararası 11 sıralama kuruluşu tarafından hazırlanan ‘dünyanın en iyi üniversiteleri’ listelerinin 8’ine girmeyi başardı. DEÜ, yer aldığı 8 listenin 4’ünde ise ilk bine girerek büyük bir başarıya imza attı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, dünyanın ilk 500 üniversitesi hedefine kararlıkla yürüdüklerini belirterek, “Kısa bir süre önce aldığımız Araştırma Üniversitesi beratımızla dünya sıralamalarında yerimizi daha üst noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Eğitim 01.02.2022, 14:23
DEÜ, üniversitelerin dünya liginde

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararası 11 sıralama kuruluşu tarafından hazırlanan ‘dünyanın en iyi üniversiteleri’ listelerinin 8’ine girmeyi başardı. DEÜ, yer aldığı 8 listenin 4’ünde ise ilk bine girerek büyük bir başarıya imza attı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, dünyanın ilk 500 üniversitesi hedefine kararlıkla yürüdüklerini belirterek, “Kısa bir süre önce aldığımız Araştırma Üniversitesi beratımızla dünya sıralamalarında yerimizi daha üst noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının 2021 yılında dünya sıralamalarına ilişkin değerlendirmeleri, ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı (URAP) tarafından açıklandı. URAP, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS’in verileri baz alınarak hazırlanan rapora göre Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 11 dünya sıralamasının 8’inde yer almayı başardı. DEÜ, ayrıca listeye girdiği 8 dünya sıralamasının 4’ünde ilk bin içinde yer alarak önemli bir başarıya daha imza attı. Buna göre DEÜ, URAP’ta 962., WEBOMETRICS’te 1004., ARWU’da 750., CWUR’da 1142., LEIDEN’de 728., QS’da 1200., SCIMAGO’da 739. ve USNEWS’de 1132. sırada kendisine yer buldu.

URAP’ın raporuna ilişkin açıklamada bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında kalıcı olarak yer almak için çalıştıklarını söyledi. Bu konuda DEÜ mensuplarının olağanüstü gayret gösterdiklerini kaydeden Rektör Hotar, “Elbette ülkemiz ve bilim dünyamız adına ortaya koyduğumuz çabanın karşılık bulması bizi mutlu ediyor. Araştırma üniversitesi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dünyanın en iyi üniversiteleri arasında daha çok Türk üniversitesi görmeliyiz’ vizyonuna uygun hareket etmeye de özen gösteriyoruz” diye konuştu.

"Milli Hedef" vurgusu

DEÜ’nün Türkiye’nin milli ve stratejik hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Rektör Hotar, “Ülkemizin ve kurumumuzun hedeflerine ulaşması için bilimsel çalışmaları destekliyor; Ar-Ge faaliyetlerinin ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasını teşvik ediyoruz. Bu noktada araştırma üniversitesi misyonumuzun bize büyük ivme kazandıracağına da inanıyoruz. URAP’ın açıkladığı raporda yükselmenin kolay olmadığının farkındayız ancak daha fazlasını gerçekleştirecek potansiyelimizin olduğunu biliyoruz. Sonuçta bilimsel çalışmaların etki değerini, sayısını ve kalitesini artırmak, her üniversitenin odaklanması gereken konu başlıkları arasında yer alıyor. Rektörlük olarak, bu alandaki her kazanımın kentimiz adına da anlam taşıdığını düşünüyoruz” dedi.

Teşekkür etti

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) devlet üniversitelerinin öğretim elemanı istihdamındaki norm kadro oranlarını düzenleyecek ve araştırma üniversitelerine daha fazla esneklik sağlayacak hazırlıklarına da dikkat çeken Rektör Hotar, “Üniversitelerimizin hareket kabiliyetinin artırılmasının planlandığı düzenleme, YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığımızın onayına sunuldu. Uygun bulunması halinde, üniversitelerimizde yeni bir dönem daha başlayacaktır. Aslında bu ve benzeri girişimler, ülkemizin uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğünü artırmaya yöneliktir. Dolayısıyla bizler de üzerimize düşün sorumlulukları yerine getirecek; araştırma kabiliyetimizi artırarak ve üniversitemizin öncü olduğu alanlara yatırım yaparak hedeflerimize ulaşacağız. Listelerde yer almamızı sağlayan mensuplarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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