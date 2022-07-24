DEÜ, Shanghai Listesi’nde zirveyi zorluyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Çin merkezli bağımsız araştırma kuruluşu ShanghaiRanking’in Academic Ranking of World Universities (ARWU) sıralamasında turizm işletmeciliğinde dünyada 101-150 bandına ve Türkiye’de ilk sıraya, hemşirelikte ise 201-300 sıralaması aralığına yerleşti.

Dokuz Eylül Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarının akademik performanslarını objektif kriterlere göre sıralayan ShanghaiRanking’in Academic Ranking of World Universities sıralamasında büyük bir başarıya imza attı. Akademik Konular Küresel Sıralaması (GRAS)-2022’de Türk üniversiteleri arasında ilk 4’e girmeyi başaran DEÜ; konaklama ve turizm işletmeciliğinde dünyada 101-150 bandına yerleşerek ülkemizdeki üniversiteler arasında ‘ilk sırada’ yer aldı. DEÜ ayrıca, hemşirelikte ise dünya üniversiteleri arasında 201-300 sıralaması aralığında kendine yer bularak uluslararasılaşma alanındaki çalışmalarını yeni başarılarla taçlandırdı. Doğa bilimleri, mühendislik, yaşam bilimleri, tıp bilimleri ve sosyal bilimler genelinde 54 konunun değerlendirildiği; akademik başarılar, uluslararası işbirlikleri, araştırma kalitesi ve etkisi gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu söz konusu listede birçok üniversiteyi geride bırakan DEÜ, küresel ölçekte varlığını güçlendirdiğini bir kez daha gösterdi.

"Tesadüf değil"

Dokuz Eylül Üniversitesinin Türk üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldığı listeyi değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Uluslararası arenada elde ettiğimiz başarılar tesadüf değil. Araştırma-geliştirme alanında dünyada ses getiren bilimsel çalışmalarımızla, uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizle, öğrenci ve akademisyenlerimizin gayretleriyle üniversitemizin ve ülkemizin yükseköğretim alanındaki itibarını olumlu yönde geliştiriyoruz. Uluslararasılaşma politikamız çerçevesinde araştırma üniversitemizin, küresel alanda rekabet gücünü artırmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.

"Çalışmalarımızın karşılığı"

Yurt dışında yer alan yükseköğretim kurumlarıyla işbirliklerini her geçen gün geliştirdiklerini, bilimsel çalışmaları uluslararası boyuta entegre ettiklerini ifade eden Hotar, "Sürdürülebilir turizm anlayışını benimseyen ve dünya genelinde sektöre nitelikli insan kaynağı sağlayan DEÜ Turizm Fakültemizin Konaklama ve Turizm İşletmeciliğinde dünyada 101-150 sıralamasına yerleşmesi, uluslararasılaşma alanındaki çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı gösteriyor. Hemşirelik eğitimi, araştırmaları ve uygulamalarında evrensel standartları yakalayan DEÜ Hemşirelik Fakültemizin dünya sıralamasında 201-300 aralığında bulunması toplum sağlığına olan katkımızın uluslararası alanda takdir gördüğünü kanıtlıyor. Uluslararası arenada elde edilen bu başarıda emeği geçen mensuplarımızı kutluyor; kentimize, ülkemize ve tüm dünyaya faydalı olacak akademik çalışmalara imza atmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz” diye konuştu.

Sayılarla Dokuz Eylül

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir’in dört bir yanında; 10 enstitü, 18 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuar, 6 meslek yüksekokulu, 2’si uygulama ve araştırma hastanesi olmak üzere toplam 49 uygulama ve araştırma merkezi ile bilimsel araştırma ve yükseköğretim görevini, kaliteli toplumsal hizmet anlayışı ile sürdürüyor. 2021-2022 akademik yılı itibariyle Dokuz Eylül Üniversitesinde toplam 63 binden fazla öğrenci eğitim görüyor. Bunlar arasında, 106 ülkeden gelen 2 bin 400’den fazla uluslararası öğrenci bulunuyor. Yine 2022 yılı itibariyle 3 bin 100’ün üzerinde akademik ve 5 bine yakın idari personel DEÜ’de görev yapıyor. YÖK’ün uluslararasılaşmada pilot üniversite olarak belirlediği Dokuz Eylül Üniversitesinin 27 ülke ile 76 akademik işbirliği bulunuyor. Yurt dışında saygın bir konumda yer alan DEÜ, dünyada kabul gören 11 uluslararası sıralama kuruluşunun 8’inde yer alıyor.