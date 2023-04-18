Dersliklere kurulan etkileşimli tahta sayısı, yıl sonuna kadar 620 bine ulaşacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretim süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklenmesi amacıyla 2023 yılı sonuna kadar 45 bin yeni etkileşimli tahtanın dersliklere kurulmasıyla birlikte sayının 620 bine ulaşacağını söyledi. Özer, böylece proje çerçevesinde olup aktif olarak kullanılan tüm dersliklerde etkileşimli tahta kurulumunun tamamlanmış olacağını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığınca okulların teknolojik imkanlarını geliştirmek için yürütülen çalışmalar artarak devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretim süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklenmesinin eğitimde fırsat eşitliği hedefine ulaşmada önemli bir unsur olduğunu belirterek, “Teknoloji destekli öğrenme için etkileşimli tahta, farklı öğrenme türlerine sahip öğrencilerin gelişimine destek verirken öğrenmeyi daha kalıcı hâle getiriyor. Ayrıca öğretmenin anlatım ve uygulama seçeneklerini de artırıyor” dedi.

“Etkileşimli tahta sayısı yıl sonuna kadar 620 bine ulaşacak”

Özer, örgün eğitim veren tüm devlet okullarında, dersliklere kurulumu tamamlanan etkileşimli tahta sayısının nisan ayı itibariyle 560 bine ulaştığını belirterek, şunlar söyledi:

“Teslim süreci devam eden 15 bin etkileşimli tahtanın kurulumu haziran ayında tamamlanacak ve sayı 575 bine çıkacak. Ayrıca alım işlemleri devam eden 45 bin etkileşimli tahtanın 2023 yılı sonuna kadar kurulumunun tamamlanması planlandı. 45 bin etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlandığında tahta sayısı 620 bine ulaşacak ve böylece proje kapsamında olup aktif olarak kullanılan tüm dersliklerde etkileşimli tahta kurulumu tamamlanmış olacak.”

Özer, 2023 yıl sonu itibarıyla ülke genelinde örgün eğitim veren devlet okullarındaki tüm dersliklerde etkileşimli tahta kurulumu planlandığı gibi tamamlandıktan sonra yeni açılan okulların ihtiyacını karşılamak üzere etkileşimli tahta alımına da devam edileceğini kaydetti.