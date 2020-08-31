banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü
Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü
İstanbul'da yeni düğün tedbirleri yürürlüğe girdi
İstanbul'da yeni düğün tedbirleri yürürlüğe girdi
Hangi otomobiller yeni ÖTV’den ne kadar etkilendi?
Hangi otomobiller yeni ÖTV’den ne kadar etkilendi?
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!

Ders zili evlerde çaldı

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE 2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM İLE BAŞLADI.

Eğitim 31.08.2020, 13:54
2
Ders zili evlerde çaldı

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı uzaktan eğitim ile başladı. İstanbul’da iki kardeş evlerinde EBA’dan uzaktan eğitim ile ders başı yaptı. Yaz tatilinin ardından yeniden uzaktan eğitim ile ders başı yapan öğrenciler, okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini belirtti.

Bugün uzaktan eğitimle başlayan 2020/2021 eğitim öğretim yılında öğrenciler uzaktan eğitim ile ders başı yaptılar. Tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da 2020/2021 eğitim ve öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Yaz tatilinin ardından uzaktan ders eğitim ile tekrar ders başı yapan öğrenciler, okulu ve arkadaşlarını çok özlediklerini belirtti.

“EBA TV’nin içeriklerini çok başarılı buluyorum”

Bu sürecin tüm dünyanın içerisinde olduğunu söyleyen öğrenci velisi Burak Varlık, “Bu durum kolay bir şey değil insanların alışkanlıkları var. Bu durumla çocuklar yeni bir düzene geçmeye çalıştılar. Öğrencilerin sürece alıştıklarını düşünüyorum. Tabi bu farklı ortam, öğrencilerin sosyalleşmesini biraz zorlaştırıyor fakat içerikleri çok beğeniyorum. Öğrenciler izlerken ve tekrarlarını izlerken başlarında durmaya çalışıyorum ve bilmediklerini öğretmeye çalışıyorum. Bu tarz eğitimler yurt dışında var salgın nedeniyle de Türkiye’de mecburi olmak durumunda kaldı. Temel konuların öğretmenlerle bire bir işlenmesi ve bunun dışında da EBA’dan içeriklerin takip edilmesi bu süreci en kolay atlatacağımız bir durum oldu. Ayrıca sınıf öğretmenleri çeşitli programlar üzerinden bağlanarak canlı derste yapıyorlar. EBA TV’nin içeriklerini çok başarılı buluyorum” şeklinde konuştu.

“Salgın dönemi geçerse arkadaşlarımla görüşeceğim”

Okulların açıldığı için çok heyecanlı olduğunu belirten öğrenci Fehim Varlık, “Derslerimi evde izleyerek takip ediyorum. Salgın dönemi geçerse arkadaşlarımla görüşeceğim. Okulu ve arkadaşlarımı çok özledim” ifadelerini kullandı.

“EBA ile derslerden geri kaldığımızı düşünmüyorum”

Pandemiden dolayı okula gidemediklerini belirten öğrenci Mustafa Fatih Varlık, “Derslerimizi internet üzerinden takip ediyoruz. Okuldaki gibi olmasa da EBA’dan derslerden geri kaldığımızı düşünmüyorum. Hocamızla canlı bağlantı yaparak okul açılınca hangi dersleri yapacağımızı anlatıyor” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2020
İmsak 04:52
Güneş 06:23
Öğle 13:09
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25