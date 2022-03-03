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Ders modüllerine işaret dili ve altyazı desteği verildi

Anadolu Üniversitesi, özel gereksinimli öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kariyer Planlama” ders modüllerinden yararlanmalarını sağlamak adına videolarda işaret dili ve altyazı desteği hazırladı.

Eğitim 03.03.2022, 09:47
Ders modüllerine işaret dili ve altyazı desteği verildi

Anadolu Üniversitesi, özel gereksinimli öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kariyer Planlama” ders modüllerinden yararlanmalarını sağlamak adına videolarda işaret dili ve altyazı desteği hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerinin iş hayatının dinamikleri ve beklentileri konusunda kariyer farkındalığı oluşturmaları ve öğrenim süreçlerini en iyi şekilde değerlendirerek mezuniyet sonrası çalışma hayatlarını planlamaları amacıyla hazırlanmış 14 haftalık içerikten oluşan “Kariyer Planlama” dersi, üniversitelerin lisans ve ön lisans düzeyindeki 1. sınıf öğrencileri için zorunlu ders kapsamına alındı.

“Kariyer Planlama” tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlayacak

14 modülden oluşan “Kariyer Planlama” ders videolarına Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi (ANAKARİYER) koordinasyonu ile Video Yapım ve Yayın Birimince işaret dili ve altyazı eklendi. Açıköğretim Fakültesi Yüzyüze Öğretim Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü personeli Çiğdem Öztop tarafından işaret dili anlatımı gerçekleştirilen “Kariyer Planlama” dersi, yeni akademik yıl itibariyle engelsiz bir şekilde tüm öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlayabilmek için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Anadolu Üniversitesi’nin köklü eğitim tecrübesi ile birlikte alt yazı ve işaret dili anlatımı ilave edilen “Kariyer Planlama” dersi modülleri ile ilgili olarak ANAKARİYER koordinasyonunda yeni bir çalışmaya daha başlandı. Eğitim dili İngilizce olan programlara kayıtlı olan öğrenciler ile yurt dışından gelen değişim programı öğrencilerinin de söz konusu dersten yararlanabilmesi için ders modüllerinin alt yazı ilaveleri, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından İngilizceye çevriliyor.

Yetenek Kapısı ilgi duyan herkesi bekliyor

Üniversite öğrencilerinin niteliklerine uygun alanlarda iş ve meslek seçimi yapmaları, kariyerlerini kendi beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun şekillendirmeleri amaçlarıyla hazırlanan “Kariyer Planlama” dersi modül videolarına alt yazı ve işaret dili anlatımı ilavesiyle Yetenek Kapısı’nın dijital platformu "ytnk.tv" adresi üzerinden erişilebiliyor. Ders videoları, aynı zamanda, kamu personelinin eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ihtiyacını karşılamak için başkanlık tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulan Uzaktan Eğitim Kapısı çevrim içi Eğitim platformu uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilgi duyan herkesin erişimine de açık olacak.

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