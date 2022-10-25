Derecik’te 33 hafız icazet aldı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde yapımı tamamlanan Kur’an kursu hizmete girerken, 33 hafız için de icazet töreni düzenlendi.

Derecik ilçesinde 2015 yılında hizmet vermeye başlayan ve 70 öğrenci kapasiteli Mevlana Halid Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda hafız yetiştirilmeye devam ediliyor. Eski Kur’an kursunun kapasitesi yetersiz kalınca aynı alanda ikinci bir Kur’an kursunun yapılmasına karar verildi. İsrafil Kışla, Mustafa Demirkan ile hayırseverlerin yardımı ile yaklaşık 1 milyon 800 bin liraya mal olan 70 öğrenci kapasiteli Suffe İlim Merkezi Kur’an Kursu binası düzenlenen törenle hizmete girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programa, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış kurdelesi kesilerek Kur’an kursunun hizmete girmesinin ardından Mevlana Halid Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda eğitimlerini tamamlayan 33 hafız için icazet töreni düzenlendi. Protokol tarafından icazet belgelerini alan hafızlar, büyük mutluluk yaşadı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, "Burada hafızlık ve icazet almak üzere 100’e yakın kursiyerimiz var. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin destekleriyle bölgemiz huzura kavuştu ve özüne döndü. Bugün 33 gencimizin hafızlık belgelerini takdim ettik" dedi.