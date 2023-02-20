Depremzede öğrenciler yeni sıra arkadaşları ile ders başı yaptı

Depremden etkilenen illerden diğer illere taşınan ailelerin çocukları yeni sıra arkadaşları ile ders başı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan, 11 ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetleri başladı. Tokat’a, deprem bölgesindeki illerden nakil olan 820 öğrenci ikinci yarıyıl eğitim ve öğretime başladı. Tokat il genelinde ise 579 okulda, yaklaşık 102 bin öğrenci ders başı yaptı. Yunus Emre İlkokulu bahçesinde İstiklal marşını okuyan öğrenciler yeni sıra arkadaşları ile sınıflarına çıktı. Depremzede ailelerde çocuklarının yanında olarak destek verdi.

“Zor bir süreçten geçiyoruz”

Kahramanmaraş’ta depreme yakalanan Emre Uysal, binaları hasar görmese de devam eden artçı sarsıntılar nedeni ile memleketi Tokat’a dönmek durumda kaldığını söyledi. Çocuğunu ders başı yaptığı okulda eşi ile birlikte götüren Uysal, farklı duygular içinde olduklarını belirterek, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Ülkemiz inşallah bir daha böyle günler yaşamasın. Hepimiz etkilendik çocukta çok etkilendi. Biraz yanında duralım diye okulda bekliyoruz. 3,5 yıldır eğitim gördüğü okuldan ayrı bir sınıfa geldiği için yabancılık çekiyor. O nedenle bizde alışması için destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Şuanda okulda öğrencilerimle olmak isterdim”

Kahramanmaraş’ta öğretmen olarak görev yaptığını ifade eden Uysal, “Bizlerde bulunduğumuz illerde görevimizi devam etmek istiyoruz. Yarın bu durum belli olacak. Bakalım devletimiz uygun bir görev verecektir. Öğretmenim, şuanda okulda öğrencilerimle olmak isterdim” diye konuştu.