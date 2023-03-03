Depremzede öğrenciler, eğitime çadır okullarda devam ediyor

Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri için 60 ayrı Destekleme Yetiştirme Kursları(DYK) çerçevesinde çadır okul açılarak eğitim vermeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin ardından binlerce öğrencinin eğitim hayatı da olumsuz etkilendi. Farklı bölgelerde açılan Destekleme Yetiştirme Kurslarında lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için eğitimler verilmeye başlandı. Şimdiye kadar Kahramanmaraş merkezde 60 çadır okulda açılan kursun, bu hafta 105’e çıkması planlandığı ifade edildi. Sınıf ortamı oluşturulan çadır okullarda ise öğrenciler pür dikkat öğretmenlerini dinleyerek sınavda başarı sağlamayı hedeflemek için eğitimlerine önem veriyor.

“İstedikleri okullara yerleşmeleri için mücadele veriyoruz”

Öğrencilerin istedikleri okullara yerleşmeleri için büyük mücadele verdiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Akküncü, “İlimizde ki öğrencilerimizi lise ve üniversite sınavlarına hazırlamak için büyük bir uğraş veriyoruz. Şuanda 60 tane çadırda eğitim veriyoruz. En kısa zamanda 105 çadıra çıkararak öğrencilerimizin derslerinden geri kalmaması ve istedikleri okullara yerleşmeleri için mücadele veriyoruz. İl dışından ve il içerisinden gönüllü öğretmenlerimizin katkılarıyla LGS için altı ders veriyoruz. Öğretmenlerimizde büyük gayret ve uğraş veriyorlar. Aynı zamanda bu çocuklarımıza derslere başladıkları gün üniversite ve liseye geçiş sınavları için hazırlık kitaplarını da ulaştırdık. El birliğiyle tüm çocuklarımıza ulaşarak ve yeni çadırlar açarak eğitimlerine devam etmeye çalışacağız. İl genelinde 60 çadır kurduk bu çadırlarımız arasında ilkokul öğrencileri için çadırlarımızda var” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz çocuklarımızı sınav formatına sokabilmek”

Çadır okullarda gönüllü olarak öğretmenlik yapan Ökkeş Gezer, çocukları sınav formatına sokmak için çaba gösterdiklerini kaydererek, “İlk hedefimiz çocuklarımızı sınav formatına sokabilmek da sonra ise kitaplarla desteklemek. Çocuklarımıza ne kadar faydalı olabilsek o kadar iyi. İlk dönem olduğu için biraz şanslıyız. İlk dönem konuları bittiği için soru çözüp tekrarlar yaparak çocuklarımızı sınava hazırlıyoruz” diye konuştu.