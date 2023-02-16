Depremzede çocuklar için anaokulu oluşturuldu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından Burdur’daki yurtlara yerleştirilen depremzede çocuklar için yurt içerisinde ana sınıfları oluşturuldu. Burdur halkı tarafından bağışlanan oyuncak ve eşyalarla kurulan ana sınıflarında 0-6 yaş grubundaki çocuklara okul öncesi öğretmenleri tarafından etkinlikler düzenlenerek iyi vakit geçirmeleri sağlanıyor.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından evleri yıkılan depremzedeler ülkenin bir çok yerinde kendileri için hazırlanan yurtlara yerleştirildi. Yurtlara yerleştirilen depremzedeler için hayatı normale çevirme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Burdur’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yurtlara yerleştirilen depremzedeler içinde bir çok proje hayata geçiriliyor. Aileleri ile birlikte bu yurtlarda kalan 0-6 yaş grubundaki yaklaşık 200 çocuğun hem depremin etkisinden kurtulmaları hem de eğitimlerine devam edebilmeleri için KYK yurdu içerisindeki mescitler ana sınıflarına dönüştürüldü. Burdur halkı tarafından bağışlanan oyuncak ve eşyalarla kurulan ana sınıflarında 0-6 yaş grubundaki çocuklara okul öncesi öğretmenleri tarafından etkinlikler düzenlenerek onların hem iyi vakit geçirmeleri sağlanıyor hem de çeşitli eğitimler vererek öğrenim hayatlarının devam ettirilmesi sağlanıyor.

"Şu anda her şey çok güzel gidiyor"

Yurt içerisinde gönüllü olarak çocuklara oyun etkinlikleri hazırlayan üniversite de özel eğitim öğretmenliği öğrencisi Melis Sivri, "Onların özel ihtiyaçlarına göre oyun ortamı, eğitim ortamı hazırlamaya çalıştık. Ancak bir yıkımdan yeni kurtuldukları için daha çok onları sakinleştirmek, rahatlatmak adına çalışmalar yatık. Bundan sonra çalışmalarımız da aynı şekilde devam edecek. Burada mümkün olan tüm imkanlar sunulmaya çalışılıyor. Uzman öğretmenler geliyor. Hep birlikte iş birliği içerisinde çocuklarımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çocukların ilk geldiklerinde psikolojileri ağırlıklı olarak sadece sallanma ve bazı yıkımlar gören çocuklar vardı. Neyse ki enkaz altından kurtarılan ve yıkıma daha yoğun bir şekilde maruz kalan çocuklarımız yok. Bu yüzden oyun alanına adapte olabilmeleri daha sağlıklı olabiliyor. Aynı zamanda uzman ekipler hemen psikolojik destek sağladığı için daha rahat bu süreci atlatabileceklerini düşünüyorum. Şu anda her şey çok güzel gidiyor" dedi.

"Diğer kurumlarla da koordineli olarak listeler yaptık"

Yurtlarda bulunan ana sınıflarının oluşturulmasına katkı sağlayan ve bu sınıflarda bulunun öğretmenlerin koordinasyonunu sağlayan Profesör Doktor Perihan Ünüvar yaptığı açıklamada; “Depremzedelerin ilimize geleceğini haber alır almaz öğretim görevlisi arkadaşlarımızla gönüllü destek gruplarını oluşturduk. Diğer kurumlarla da koordineli olarak listeler yaptık. Depremzedelerimizin misafir olarak konaklayacakları yurtlara geldik gönüllü arkadaşlarımızla birlikte. İlk olarak yurtlardaki eğitim alanlarını ve çocukların oyun alanlarını düzenlemek için nereleri kullanabileceğimizi inceledik. İlk etapta mescitleri oyun alanına dönüştürebileceğimizi fark ettik ve 2 büyük mescidimizi oyun alanına dönüştürdük. Bu alanları da Burdurlu yardımsever halkımızın gönderdikleri oyuncaklar ve malzemelerle oluşturduk. Hala yardımlarda gelmeye devam ediyor” sözlerine yer verdi.

Gönüllü anneler ev yapımı kurabiye gönderiyor

Burdur’da yaşayan gönüllü anneler tarafından evde yaptıkları pasta ve kurabiyelerin çocuklara gönderildiğini söyleyen Ünüvar; “ Günde iki kez çocuklara normal yemeklerinin dışında gönüllü ailelerimizin yapıp gönderdikleri sıcak anne kurabiyeleri ve poğaçaları içecekler ve sütlerle birlikte ikram ediyoruz. Bizim bu uygulamadı ki asıl amacımız eğer çocukları rahatlatır ve mutlu edebilirsek biliyoruz ki aileler de bu süreçte daha mutlu olacak ve depremin etkilerini daha kolay atabilecekler. Bütün anne ve babaların en çok düşündüğü varlıkları çocuklarıdır. Bizim de bütün gayretlerimiz bu çocukların mutluluğu üzerine sağ olsun bütün yardımseverlerimiz, bütün kurumlarımız. İnanılmaz hızlı ve çok güzel koordine olarak bu sürece destek veriyorlar” diyerek katkı verenlere teşekkür etti.