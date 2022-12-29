Depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları başladı

23 Kasım’da Düzce’de meydana gelen depremde en büyük hasarı alan ikinci ilçe olan Çilimli’de kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı. 100 meskenin yer aldığı projede hak sahiplerine konteyner iş yeri ve evleri teslim edildi.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım’da meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremde en büyük hasarı alan ikinci şehir olan Çilimli’de çalışmalar hızlandırıldı. Ağır hasarlı yapıların yıkıldığı ilçenin merkezinde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı ekiplerince kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı. Kentsel dönüşüme tabi tutulacak alan içerisinde bulunan 100 mesken için işyerleri ve evlerde kalanlara konteynerler tahsis edildi.

"Konteyner işyerleri teslim edildi"

Kentsel dönüşümde son durum ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, “Öncelikle tekrar geçmiş olsun ilimize. O günden bugüne hiç boş durmuyoruz. Bakanlığımız burada Kentsel dönüşüm ile ilgili kararı aldı. Tamamı değil ama büyük bir kısım için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda işyerlerine konteyner işyerleri verdik. Kiralama yaptık onları tahsis ettik. Bunların yerleşmeleri başladı. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleşmeler tamamlanacak. Pazartesi itibari ile mevcut binaların yıkımı başlayacak. En kısa süre içerisinde bunu da tamamlayacağız. Burada aynı zamanda bakanlığımızın da aktif personeli burada vatandaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunuyor. Onlara kendi alanlarında neler olacak nasıl bir proje olacak buradaki olay nedir bunlarla ilgili bilgiler veriliyor. Bunda da sona gelindi artık. Bu projenin hayata geçirilmesi için çalışmaları hızlı bir şekilde başlayacağız. Alandaki yıkım çalışmaları durmadan inşaat çalışmalarına başlatmak. Sayın Bakanımız Murat Kurum sağolsun bu konuda elinden gelen her türlü desteği veriyor. Yapılması gereken neyse bu konuda her şey yapılıyor. Şu anda 100 civarında bir mesken bu işin içerisine girdi. Tamamının yerine yenileri yapılacak. Belki daha fazlası olacak. Fazla işyeri de olabilecek fazla dairede olabilecek. Hak sahiplerine bu konuda istersen dükkan istersen ev verelim yada istemiyorsan parasını verelim diyorlar. Burada vatandaşlarımıza tüm imkanların kapısı açık” ifadelerini kullandı.