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Deprem ve pandeminin etkilediği Elazığ’ın köy okullarında ilk ders heyecanı

Elazığ’da hem deprem hem de pandemi nedeniyle uzun süre okullarından uzak kalan köy okullarındaki çocuklar bugün ders başı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Eğitim 15.02.2021, 13:13
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Deprem ve pandeminin etkilediği Elazığ’ın köy okullarında ilk ders heyecanı

Elazığ’da hem deprem hem de pandemi nedeniyle uzun süre okullarından uzak kalan köy okullarındaki çocuklar bugün ders başı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Ülke genelinde olduğu gibi deprem ve pandemi nedeniyle zor bir yılın geride kaldığı Elazığ’da da köy okullarında yüz yüze eğitime başlandı. Bu kapsamda merkeze 105 kilometre uzaklıktaki Kovancılar ilçesine bağlı Okçular Köyü ilk ve ortaokulunda tören düzenlendi. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğuyla okullarına gelen öğrenciler ders başı yapmanın heyecanını yaşadı. Öğrenciler hem öğretmen ve hem de arkadaşları ile hasret giderdi. Türk Kızılayı Elazığ şubesi de öğrencilere başta çanta olmak üzere kırtasiye malzemesi hediye etti.

İlk ders nedeniyle yapılan törene İl Milli Eğitim Müdür Gürtürk’ün yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdür Albulsamed Eren, Kızılay Elazığ İl Temsilcisi Rahman Kızılkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaya ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk yaptığı açıklamada, “Biz de bugün Kovancılar ilçesine bağlı Okçular Köyü’nde bulunuyoruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi tüm köy okullarımızda bugün itibariyle açılmış bulunuyor. Bir yıl aradan sonra tekrar sizlerle buluşmak ve sizlerle olmak bizi hem mutlu hem de bahtiyar etti. öğrencilerimiz okulunu, öğretmenlerimiz de öğrencilerini özlemişlerdi. Biz eğitim öğretim uzaktan olarak devam ettiriyorduk ama 15 Şubat itibariyle tüm köy okullarımızı eğitim öğretime yüz yüze başladı ve devam ediyor” dedi.

“Sanki yeniden bahara kavuşmuş gibiyiz”

Öğrencileri ile uzun bir aradan sonra ilk derse girdikleri için mutlu olduklarını belirten Sınıf Öğretmeni Cihan Aytekin, “Biz bugün, eğitim öğretimin artık yüz yüze eğitime geçmemizin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza, öğrencilerimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun zaman oldu, online eğitim ve EBA üzerinden canlı dersler yaparak eğitime devam ettik. Ama hiçbir eğitim yüz yüze eğitim gibi olmuyor. Öğrencilerimizle karşılıklı eğitim gibi olmuyor. Onlara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün güzel bir gün. Sanki yeniden bahara kavuşmuş gibiyiz. Tabi ki bunda maske, mesafe ve hijyen dikkat ederek bu konuda kendimize dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrenciler heyecanla okullarına geldi

Okula kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını dile getiren 2’nci sınıf öğrencisi Ayşe Çiçek (8), “Arkadaşlarımı çok özledim. Bir süredir pandemi olduğu için eğitim olmuyordu. Arkadaşlarımı görmek için sabah erkenden uyandım. Arkadaşlarımı göreceğim diye çok heyecanlıydım. Sabahın en erken saatinde uyandım. Öğretmen, müdür ve arkadaşlarımı görebildiğim için sevinçliyim. Bugün en çok okuma yaptık. Öğretmenimiz, daha sonra canlı derslerde işlediğimiz ve anladığımız şeyleri sordu ve ben de çok iyi bildim” diye konuştu.

Öğrencilerden Aslı Çimen ise “Okullar açıldığı için çok mutluyum. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi gördüğüm için çok mutluyum. Hepsini çok özlemiştim. İnşallah, okulumuz bir daha hiç kapanmaz ve eğitimimize devam ederiz” diye konuştu.
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