Deprem nedeniyle Bingöl’e gelen 464 öğrenci eğitime başladı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkımlara ile can kayıplarına neden olan depremin ardından, Bingöl’e gelen depremzede öğrenciler eğitim ve öğretim hayatlarına kaldıkları yerden burada devam etmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta meydana gelen 2 büyük deprem, 11 ilde yıkımları ve can kayıplarını beraberinde getirdi. Afet bölgelerinden kaçarak Bingöl’e gelen 5 binin üzerindeki depremzede misafir edilirken okullarından ayrı kalan öğrencilerde ders başı yaptı. Bingöl’de misafir edilen 464 öğrenci il genelindeki okullarda eğitim ve öğretim hayatına başlarken, deprem sonrası il genelinde yapılan denetimlerde sıkıntılı olan okullarda ivedilikle boşaltıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel hem öğretmenler ile hem de öğrenciler ile bir araya geldi. Yücel, deprem sonrası yapılan çalışmalar ile ilgili şu bilgileri verdi:

’’Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Gerçekten büyük bir felaket ile karşı karşıya kaldık ama çok kısa zamanda kurumlarımız alanda hakimiyetini sağladılar. Şu anda ilimizde de deprem konusunda çok şükür kayda değer bir sıkıntı yok. Deprem bölgelerinden afetzede öğrenciler ilimize geldi. Şu anda 464 öğrencimiz var, süreç içerisinde bu sayının artacağını düşünüyoruz. Bu öğrencilere yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü olarak psiko-sosyal destek ekiplerimiz kurduk ve tüm okullarımızda bu ekiplerimiz faal olarak görev yapıyorlar. Aynı zamanda depremzede çocuklarımıza yönelik kırtasiye, kitap ve elbise gibi yardımlarda da bulunuyoruz Bakanlığımızın yönlendirmeleri doğrultusunda.”

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Bingöl il genelinde deprem sonrası risk oluşturan ve boşaltılan okullarla ilgili de bilgi vererek, ’’Depremin ilk gününden itibaren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekipleri ile toplantı yaptık. İlimizde tüm okulların analizi yapılıyor şu an riskli görünen kısmi birkaç okulumuz var, onlarında hemen tahliyesini yaptık. Eğitim ve öğretim devam ediyor, eğitim ve öğretim anlamında bir sıkıntı görmüyoruz’’ dedi.