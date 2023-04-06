Deprem bölgesindeki 4 ilde görev yapan öğretmenlere ilave "isteğe bağlı yer değişikliği hakkı"

Milli Eğitim Bakanlığınca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde görev yapan kadrolu öğretmenlere 2023 yılı yaz döneminde yapılacak il içi isteğe bağlı yer değiştirme işleminden bağımsız olarak, il içinde isteğe bağlı yer değişikliği hakkı verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atılan bu adım çerçevesinde adaylığı kaldırılmış olan kadrolu öğretmenlerden 30 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumlarında üç yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak olanlar başvuru yapabilecek. Başvurular, 6-10 Nisan tarihleri arasında MEBBİS üzerinden elektronik başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacak, sistem 10 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’da kapanacak.

Tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek atamalar, 12 Nisan tarihinde ilgili valiliklerce ilan edilecek. Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 16 Haziran tarihi itibarıyla yapılacak.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye Milli Eğitim Bakanlığının internet adresinden erişilebiliyor.