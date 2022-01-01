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Deniz Harp Okulu öğrencileri bin 950 metre yüzdü
Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu’nda (DHO) eğitim gören Harbiyeliler, DHO İç Liman’dan Tuzla Adası’na yüzerek gitti.
Eğitim 01.01.2022, 16:55
Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu’nda (DHO) eğitim gören Harbiyeliler, DHO İç Liman’dan Tuzla Adası’na yüzerek gitti.
Milli Savunma Üniversitesi DHO eğitimlerine devam eden Harbiyeliler, Planlı Açık Deniz Yüzme Eğitimleri kapsamında, DHO İç Liman’dan bin 950 metre mesafedeki Tuzla Adası’na yüzerek gitti.