Demirtaş: “Hedefimiz toplanan çöpün yüzde 50’sini ayrıştırmak”

‘Çevre Hafıza Oyunu’ ödül töreninde konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede günlük 260 ton topladıklarını, bunun yüzde 10’unun kaynağında ayrıştırıldığını belirterek, “Hedefimiz, toplanan çöpün yüzde 50’sini ayrıştırmak” dedi.

İlkadım Belediyesi tarafından, ilkokullara yönelik olarak "Oynayalım Çevre İçin Sıfır Atıkla Kazanalım" sloganıyla düzenlenen “Çevre Hafıza Oyunu” yarışmasının finali yapıldı. İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen yarışmaya 32 okulun birincileri katıldı. Yarışmanın finalinde özel bir okul öğrencisi Kaan Demir ile Şehit Cengiz Topel İlkokulu öğrencisi Burak Gülmez birincilik için mücadele etti. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği yarışmada Kaan Demir birinci oldu.

“İsrafın önüne hep birlikte geçelim”

Hem eğlenceli hem de bilgi ağırlıklı bir yarışma izlediklerini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, “Aslında kaybedenin olmadığı bir yarışmada çevre kazandı. Burada elde edilen bilgilerle çevreye daha duyarlı nesilleri yetişeceğine inanıyorum. Küresel iklim dünyayı ve bizleri etkiliyor. Kullan at değil, kullan dönüştür mantığıyla israfın önüne geçip enerji tüketimini azaltacağız” diye konuştu.

“Tüm etkinliklere paydaş olacağız”

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, “Okul ortamı dışında yürütülen etkinlik ve faaliyetlerin çocuklarımızın sosyalleşmesine, psikolojik olarak gelişimine, etkileşimine ciddi katkı sunduğunu görüyoruz. Okul ortamları öğrenmek için en ideal ortamlar. Okul dışında yetişen çocuklarımız birçok yönden eksik durumda hayata hazırlanıyorlar. Bunun için sivil toplum örgütlerine, belediyelerimize, diğer kurumlarımıza birçok görev ve sorumluluk düşüyor. Bu bilinçle bizlere destek olan İlkadım Belediyemize bundan sonraki tüm faaliyetlerinde bir paydaş olarak destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz toplanan çöpün yüzde 50’sini ayrıştırmak”

Belediye olarak hedeflerinin geri dönüşümü sağlamak olduğunu kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise “Eğlenerek, öğrenecek bir yarışma ile çocuklarımıza bu bilinci aşılamak istedik. Yakın zamanda hayata geçecek olan ‘Getir Atığını, Al Harçlığını’ projemizle ekonomiye ve doğaya katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bugün ilçemizde günlük ortalama toplanan çöpümüz 260 ton civarında. Yüzde 10’unu kaynağından ayrıştıran konuma geldik. Hedefimiz ise toplanan çöpün yüzde 50’sini ayrıştırmak. Toplanan çöpü ciddi anlamda ayrıştırabilir, bunun getirisini de vatandaşa hissettirebilirsek kaynağında çöp sorununu büyük bir oranda çözmüş olacağız. Bunun için Mobil Geri Dönüşüm Atık Transfer Araçları oluşturuyoruz. Yani depozitolu çöp. Vatandaşlarımız, araçlarımıza geri dönüşüme tabi tutacağımız ne kadar malzeme verdiyse, bunu aylık para puan olarak yükleyeceğiz ve ay sonunda bize katkıda bulundukları kadar onlara katkıda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye gören öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.