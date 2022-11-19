Değerler eğitimi etkinlik kitabı yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığınca bilime odaklı, kültürel değerlere duyarlı, evrensel ve millî manevi değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesi amacıyla ilk defa öğretmenlere yönelik “Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı” hazırlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce öğretim programında yer alan “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” kök değerler temalarında etkinlik kitabı hazırlandı.

Evrensel ve milli değerlere sahip nesiller

Hazırlanan etkinlik kitabında ideal yaşam biçimlerini ifade eden üst düzey kavramlar ve doğru kararlara ulaşmada bireylere yardımcı olan genel ilkeler, öğretim programındaki kök değerler yer alıyor.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sadece akademik olarak güçlü gençler değil; aynı zamanda milletin kendi öz değerlerine, tarihine, inancına ve kültürüne uygun bir eğitim sistemi inşa ederek evrensel ve millî değerlere sahip nesiller yetiştirmek için Bakanlık olarak çalışmalarını gayretle sürdürdüklerini ifade etti.

Bakan Özer, bu kapsamda öğretim programlarında yer alan kök değerlere yönelik bir etkinlik kitabı hazırladıklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Biz Bakanlık olarak devletiyle milletiyle barışık, milletin değerlerini içselleştirmiş bir gençlik yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda hazırlanan etkinlik kitabıyla amacımız; öğrencilerimize adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik gibi insanı insan yapan değerleri kazandırmaktır. Bununla bir yandan gençlerimizin toplumsal hayata uyum sağlamasına destek olmak, bir yandan da ilim ve irfanın harmanlandığı bu topraklarda toplumumuzun kültürel değerlerine katkı sağlamaktır. Bununla ayrıca öğrencilerimiz, gençlerimiz; yorumlama, çıkarımda bulunma, öğrendiğini karşılaştığı probleme yansıtabilme, analiz edebilme, eleştirel düşünebilme, düşüncelerini sentezleyebilme gibi üst düzey zihinsel beceriler kazanabilecek.”

Etkinlik kitabını uygulamaya yönelik bir kılavuz da yayımladıklarını dile getiren Özer, şöyle devam etti: “Değer ve tutumların öğrencilerimize bilişsel düzeyi aşarak duygu ve davranış boyutlarında kazandırılması, okuldaki yaşam kalitesini yükseltecek ve öğrencilerimiz kendilerini okulda daha mutlu ve güvende hissedecek. Böylece öğrencilerimiz bir taraftan iyi karaktere sahip vatandaşlar olarak yetişirken bir taraftan da gündelik yaşamda kullanacakları bilgi ve becerileri etkili bir şekilde öğrenecekler. Evrensel, toplumsal, ahlaki ve millî değerler ile sentezlenerek hazırlanan bu kitap, tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olsun.”

Kitapta 120 etkinlik yer alıyor

Etkinlik kitabıyla aynı zamanda öğretimin sadece bilişsel öğrenmelerle sınırlı kalmayıp öğrencilerin duygu, tutum, değer, inanç gibi duyuşsal davranışlarının geliştirilerek eğitimin bütüncül olarak ele alınması mümkün olacak.

Öğretim programında yer alan kök değere yönelik yüz yirmi etkinlik yer alıyor. Alan uzmanları tarafından hazırlanan etkinlikler, öğrencilerin ilgisini çekecek birbirinden farklı özellikler içeren özgün çalışmalar şeklinde sunuldu. Söz konusu bu etkinlikler, öğretmenlerin uygulamasına yönelik sınıf içi etkinliklerden oluşuyor. Her etkinliğin sınıf içi uygulama bölümü olmakla birlikte okul içi, okul dışı ve aile ile irtibatlı görevlendirmeler içeren etkinlikler de bulunuyor. Etkinlikler, öğrencilerin sınıf ortamı içinde daha çok eğlenerek öğrenebilecekleri, anlama ve anlatma becerilerini daha üst düzeye çıkarabilecekleri çok yönlü çalışmalar şeklinde düzenlendi.

Hazırlanan materyallere ogmmateryal.eba.gov.tr sitesi üzerinden de erişilebiliyor.