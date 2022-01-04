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Darüşşafaka Sınavı 29 Mayıs’ta 31 ilde yapılacak

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2022 yılı giriş sınavı, 29 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Türkiye’nin 31 ilinde düzenlenecek. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

Eğitim 04.01.2022, 10:09
Darüşşafaka Sınavı 29 Mayıs’ta 31 ilde yapılacak

1863 yılında maddi durumu okumaya elverişsiz çocukların eğitimine destek olmak amacıyla, dört Osmanlı aydını tarafından kurulan ve 159 yıllık tarihinde binlerce öğrencinin hayatına dokunan Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor.

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2022 yılı giriş sınavı, 29 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 31 ilinde düzenlenecek. Her yıl sınavı kazanan öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerinin karşılandığı ve en iyi biçimde yetiştirildiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları mezunu öğrenciler; İngilizce bilen, bilgisayar kullanabilen, bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, çok okuyan akademik olarak güçlü, entelektüel merak kazanmış gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, başarılı öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor.

31 İlde Gerçekleştirilecek Darüşşafaka Giriş Sınavı’na Her İlden Öğrenci Katılım Sağlayabilecek…

Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 31 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

SINAVA SON BAŞVURU TARİHİ: 23 MAYIS 2022

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 23 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Giriş Sınavı başvuru şartları

Öğrencinin,

  • T.C. vatandaşı olması
  • Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması
  • Ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması
  • 2011 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
  • 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Darüşşafaka Giriş Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?

  • Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)
  • Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
  • Başvuru Formu (doldurulmuş)

Aday kaydı için başvurular 3 Ocak 2022'den itibaren online olarak yapılabilir.

Başvuru için gerekli belgelerin Darüşşafaka Ortaokulu'na postayla ulaştırılması zorunludur.

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