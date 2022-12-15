Danışmanlara çocuk istismarı farkındalık eğitimi

Uşak’ta görev yapan doktor, öğretmen, polis ve psikolojik danışmanlara yönelik çocuk istismarına farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi öncülüğünde eğitim verildi. Dr. Bülent Tansel tarafından verilen seminerde, çocuklara küçük yaşta verilen cinsellik eğitiminin önemine değinildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla hayata geçirilen ve 3 gün sürecek olan “Çocuğun cinsel istismarında psiko-sosyal yaklaşımlar” semineri bugün başladı. Uşak İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminere, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Öztürkcan, çok sayıda doktor, öğretmen, polis ve psikolojik danışman katıldı. Eğitim öncesinde salondaki katılımcılara açıklamalarda bulunan Dr. Bülent Tansel, konunun dramatik bir konu olduğunu ve katılımcıları sıkmadan, en iyi şekilde anlatılması gerektiğini belirtti.

3 gün sürecek seminerlerin ardından bir gün de okul müdürleriyle beraber olacaklarını ve bu tür davetlere her zaman açık olduklarını söyleyen Doç. Dr. Öztürkcan, “Öğrenciler, eğitim hayatına ilk başladıkları zaman, yani ailelerinden ilk ayrılışlarında karşılaştıkları insanlar öğretmenleri oluyor. Bu yüzden konuyla ilgili bilincin ve farkındalığın artırılması için üniversitemiz çok ciddi çalışmalar yaparak; öğretmenlerle, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirerek çalışmalarını sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası bir üniversite olma yolunda hızla ilerlediklerini ve bu tür eğitimlerin sayısını artırmak istediklerini belirten Doç. Dr. Öztürkcan, “Üniversite olarak 2018 yılından itibaren programlarımızı akredite etmeye başladık. Şu anda 65 tane uluslararası akreditasyona sahip programa ulaşmış durumdayız. Aynı zamanda Times Higher Educaiton (THE) tarafından yapılan sıralamaya göre “Nitelikli Eğitim” kategorisinde Türkiye’de birinci sıradayız ve uluslararası bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz. Topluma hizmet çerçevesinde bu eğitimlerin sayısını çoğaltmak ve öğretmenlerimizle, üniversitelerimizle, sanayiyle iş birliklerimizi artırmak istiyoruz” dedi.