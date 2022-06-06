Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Koç: Türkiye hiçbir istatistiğe uyan bir ülke değil

Gümüşhane Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜKAR) tarafından organize edilen “Kariyer Zirvesi” programı Gümüşhane Üniversitesi’nde başladı. Programa katılan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Tuna Koç, “Türkiye hiçbir istatistiğe uyan bir ülke değil” dedi.

Üniversitenin Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve 2 gün boyunca devam edecek olan “Kariyer Zirvesi”, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Tuna Koç tarafından gerçekleştirilen “Gelecek Planlaması Açısından Fırsatların Önemi ve Türkiye Cumhuriyeti Fas Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan tarafından gerçekleştirilen “Gizemli Kıta Afrika ve Türkiye: Tarihin Derinlerinden Gelen İlişkimiz” sunumlarıyla başladı.

Sunumların ardından Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Tuna Koç ve Türkiye Cumhuriyeti Fas Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan’a plaket takdim edildi.

“Bu günleri güzellikle yad edeceksiniz”

Programın açılışında konuşan Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Günay Çakır, “Buradan alacağınız deneyimler, tecrübeler sizin hayatınıza katacağı bilgilerle beraber üniversiteden mezun olduktan sonra yaşayacağınız ve yaşatacağınız bilgileri içermektedir. Günün sonunda alacağınız sertifikalar belki de hayatınızda, ofisinizde, köşe başınızda bulunacak ve bu günleri güzellikle yad edeceksiniz” diye konuştu.

Gümüşhane Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Özcan da, “2020 yılında kurulan kariyer merkezimiz Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile eşgüdümlü olarak öğrencilerin kariyer eğitimi staj ve iş imkanları konusunda çalışmalar yapmaktadır” dedi.

“Türkiye hiçbir istatistiğe uyan bir ülke değil”

Türkiye’nin artık bir sanayi ülkesi olduğunu ve büyümesini sürekli geliştirdiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Tuna Koç, “Türkiye hiçbir istatistiğe uyan bir ülke değil. Çünkü Türkiye’yi bilmiyorlar, anlamıyorlar. 180 ülke içerisinde dünyada en çok büyüyen ülke hangisi? Enflasyonda ilk 5’teyiz, ihracatı arttıran 5 ülke içerisindeyiz. Türkiye bir sanayi ülkesi oldu. Türkiye yılda 225 milyar dolar ihracat yaptı, 175 milyar dolar da o ihracatı yapabilmek için ithalat yapıyor Türkiye. Türkiye içerisinde 400 milyar dolar sanayide dolanıyor. 2021 yılındaki GSMH 800 milyar dolar bunun yüzde 50’si sanayide dönüyor. Avrupa’da sadece Almanya bu oranda. Şu an 250 milyar dolar ihracatımız var 10 sene sonra 500 milyar dolar ihracat yapacağımıza ben yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Afrika’ya karşılık beklemeden rehberlik edecek tek ülke Türkiye’dir”

Afrika’da Türkiye’ye yönelik çok ciddi bir teveccüh olduğunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Fas Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ise “Afrika’nın Türkiye’ye yönelik yaklaşımı bembeyaz ve pırıl pırıldır. Bizim Afrika’da hiçbir sömürge geçmişimiz yok. Bizim Afrikalıya yönelik hiçbir olumsuzluğumuz yok, Türkiye’ye yönelik çok ciddi bir teveccüh söz konusudur ama bizlerin bunu doğru değerlendirmesi söz konusudur. Afrikalının kimlik değerleri zedelendiği için, kendi kendine karar verme yeteneği çok zayıftır. Onun için modele ihtiyacı vardır. Kendisine rehbere ihtiyacı vardır. Afrika’ya karşılık beklemeden rehberlik edecek tek ülke Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.